Asesinaron de un balazo en la espalda a una jubilada al quedar atrapada en una pelea barrial

Una jubilada de 73 años murió al ser baleada en la espalda por un motoquero, presuntamente al haber quedado atrapada en una pelea barrial, en un confuso suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. El criminal fugó y es buscado por los pesquisas policiales, quienes descartaron que lo acontecido haya sido un intento de asalto.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Blanca Elba Fuensalida.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a escasos metros de una plaza situada en el cruce de Ucrania y San Vladimiro, cuando se originó una disputa barrial.

Trascendió que, en dichas circunstancias, un individuo que se hallaba a bordo de una motocicleta extrajo un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos, oportunidad en la que hirió a la septuagenaria, quien estaba en su finca y era ajena al altercado.

Fuensalida debió ser conducida de urgencia en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, pero finalmente perdió la vida luego de haber recibido un certero proyectil en la región de la espalda.

Procedimientos

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 5ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en ese barrio para de tal manera apresar al autor del asesinato.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Martín Darío Rodríguez, fiscal de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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