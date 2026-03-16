Capturaron a un jubilado que era buscado desde 2022 por el asesinato a balazos de un hombre

Un jubilado de 60 años, acusado de haber asesinado a balazos a un hombre y herido a otro individuo, fue detenido por los pesquisas policiales tras permaner prófugo desde 2022. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense, a raíz de una supuesta pelea vecinal.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto era requerido por la muerte de Juan Nicolás Gómez y por haberle provocado heridas a Héctor Ariel Ubiría.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, el sospechoso resultó apresado en las cercanías de una finca en la que se hallaba escondido, situada en el cruce de Larrea y Entre Ríos.

Trascendió que el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito en el que aconteció el crimen y en base a las directivas impartidas por el doctor Federico José Pagliuca, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 5 de la zona en la que ocurrió el ilícito.

Así fue la mortal agresión

Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 22.30 del 23 de octubre de 2022, en las proximidades de un descampado, ubicado en la esquina de La Haya y Costa Rica, en el Barrio Santa Rosa, cuando el mencionado agresor, junto a otros dos sujetos, interceptaron a las víctimas, a las que atacaron a balazos.

Gómez y Ubiría debieron ser conducidos de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente el primero de ellos perdió la vida el 24 de octubre de 2022. Los médicos del establecimiento certificaron que presentaba dos heridas de arma de fuego (en el estómago y en el brazo derecho).

Al enterarse del fallecimiento de la víctima fatal, el sexagenario resolvió abandonar su finca y, desde aquel momento, las autoridades policiales llevaron adelante procedimientos para averiguar su paradero.

Hasta el momento, se cree que el asesinato habría sido perpetrado como consecuencia de una disputa barrial, ya que se descartó, por completo, que tanto Gómez como Ubiría hubieran sido baleados en un intento de asalto.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio y homicidio en grado de tentativa agravados".

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy