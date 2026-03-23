Choques fatales en las Rutas 3 y 5: murieron un ex combatiente de Malvinas y un médico

Dos choques fatales ocurridos en distintas rutas argentinas dejaron como saldo la muerte de un excombatiente de Malvinas y de un médico. En ambos casos, los siniestros viales tuvieron como protagonistas a camiones, cuyos conductores resultaron ilesos.

El primero de los accidentes ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del partido bonaerense de Azul, en las inmediaciones de la localidad de Chacarí. Se registró cerca de las 13.30 del jueves, en el kilómetro 251, en medio de un fuerte temporal que afectaba la zona.

La víctima fue Osvaldo Daniel Ramírez, de 66 años, oriundo de Cipolletti y excombatiente de Malvinas, reconocido por haber sobrevivido al hundimiento del ARA General Belgrano.

Según fuentes policiales, Ramírez conducía una Renault Duster cuando impactó de frente contra un camión con remolque térmico que circulaba en sentido contrario, en un contexto de intensa lluvia que reducía la visibilidad y complicaba las condiciones de la calzada.

El hombre falleció calcinado





El vehículo en el que el excombatienda viajaba solo se incendió y el hombre murió calcinado, según informó el diario local El Tiempo. En tanto, el conductor del camión, de 47 años, resultó ileso y fue asistido en el lugar por personal policial.

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que en una primera instancia la caratuló como "homicidio culposo", con intervención de la fiscalía correspondiente.

Osvaldo Daniel Ramírez, que combatió en la Guerra de Malvinas y sobrevivió al hundimiento del ARA General Belgrano, murió en un choque en la ruta (Imagen: X/@RodrigoButeler).

La noticia generó conmoción en Cipolletti, donde el intendente Rodrigo Buteler expresó sus condolencias a través de un mensaje en X. Ahí lo recordó como "un hombre que llevó siempre con orgullo su historia, su compromiso y su amor por el país".

"Hoy acompañamos a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos y a todos los que compartieron su camino. Gracias por tanto, Daniel. Tu historia y tu ejemplo quedan para siempre en nuestra ciudad", escribió.

Así quedó el auto en el que viajaba el excombatiente de Malvinas (Imagen: EPDS Azul).

Murió un médico tras un violento choque en la Ruta 5, en Chivilcoy





El otro siniestro se registró en la Ruta Nacional 5, a la altura del partido bonaerense de Chivilcoy, donde un auto y un camión protagonizaron una colisión que dejó una víctima fatal. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el kilómetro 157.

La víctima fue identificada como Adriano Rodrigo Fabbricotti, un médico de 36 años oriundo de Bariloche, quien falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas. En tanto, el conductor del transporte de cargas resultó ileso.

Tras el choque, el vehículo en el que viajaba el médico fallecido quedó a un costado de la ruta (Imagen: Bragado Informa).

De acuerdo con información brindada por el comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial II con sede en Chivilcoy, el siniestro se produjo cuando un Honda Fit gris que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy impactó de manera lateral contra un camión Mercedes Benz Axor que se desplazaba en dirección contraria.

El camión, perteneciente a la empresa Vía Cargo, trasladaba un tráiler con encomiendas. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron a un costado de la ruta, en un tramo recto, en plena madrugada y con tránsito asistido en la zona.

La causa también fue caratulada como "homicidio culposo"





El conductor del camión, de 31 años y con domicilio en Posadas, Misiones, resultó ileso.

Al igual que en el caso del excombatiente de Malvinas, la causa fue caratulada como "homicidio culposo". La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del Dr. Lataro.

El camión trasladaba un tráiler con encomiendas (Imagen: La trocha digital).

Durante la mañana del domingo, personal trabajó en el lugar para retirar el vehículo de gran porte, por lo que se pidió circular con extrema precaución en ese tramo de la Ruta 5.