Condenaron a una mujer que amenazó a Ángel Di María para que no volviera a Rosario Central

La Justicia de Santa Fe condenó en las últimas horas a una mujer, acusada de amenazar al futbolista Ángel Di María y a su familia para que no volviera a Rosario Central, club donde finalmente arribó.

Se trata de Sara Gutiérrez, quien reconoció su participación en un plan de una facción de la barra brava de Newell's Old Boys y así frustrar la llegada del ex Real Madrid al conjunto "Canalla".

El auto utilizado para concretar el ataque.

La condena





El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó que Gutiérrez fue condenada a la pena de 3 años y seis meses de prisión efectiva por ser coautora de los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego y por ser anónimas, intimidación pública agravada y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Cómo fue la amenaza





La secuencia sucedió en la madrugada del 25 de marzo de 2024, momento en el que se rumoreaba la llegada del Campeón Mundial a Rosario Central. La investigación permitió dilucidar que los acusados se acercaron hasta el country Miraflores, en la ciudad de Funes, y dejaron una nota con una amenaza contra familiares del futbolista.

Según trascendió, el plan surgió por parte de Alejandro "Rengo" Ficcadenti quien le pidió a Sergio "Bebe" Di Vanni, referentes de una facción disidente de la barra Leprosa, que contratara a un grupo de delincuentes para atemorizar a Di María y evitar su vuelta.

Según se explicó, "el objetivo final era presentar esta decisión como un logro para asumir el liderazgo de la barra brava de Newell's con el apoyo de Ariel Máximo "Guille" Cantero, jefe de Los Monos".

Con el registro de las cámaras de seguridad se pudo constatar que los implicados iban a bordo de un auto Renault Megane gris. Los acusados fueron detenidos días después y se pudo determinar que, para concretar las intimidaciones, cobraron $4 millones.

La amenaza ocurrió en el denominado mes del terror en Rosario, donde varios trabajadores fueron asesinados por bandas vinculadas al narcotráfico con el objetivo de infundir terror en los vecinos.