Desbarataron una banda de traficantes chinos que enviaba cocaína a Asia: hay dos detenidos y un prófugo

Una investigación coordinada por la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas (DGA) permitió desarticular una presunta organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

La causa, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, avanzó luego de un operativo que se llevó a cabo sobre un vuelo de Ethiopian Airlines con destino final en Malasia y culminó con dos detenidos, un prófugo y el secuestro de drogas y otros elementos de interés para la investigación.

La investigación inició el 11 de septiembre de 2025, cuando personal especializado de la DGA detectó a una pasajera que intentaba sacar del país 6,810 kilogramos de cocaína ocultos en envases plásticos de alimentos. Tras este procedimiento se abrió una investigación más amplia para determinar quiénes integraban la estructura que organizaba el envío de estupefacientes al exterior.

A partir del análisis del teléfono celular de la mujer detenida, el seguimiento de la compra de pasajes aéreos y el entrecruzamiento de información bancaria y financiera, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables de la logística, la financiación y la coordinación de la maniobra. Según la pesquisa, la organización tenía funciones claramente distribuidas entre sus integrantes y contaba con conexiones internacionales.

Los investigadores también sospechan que la banda utilizaba estructuras societarias para canalizar fondos presuntamente vinculados con el narcotráfico. Entre ellas aparece una empresa que se presentaba como dedicada a generar vínculos comerciales entre Argentina y Asia, aunque la Justicia busca determinar si esa actividad era utilizada como pantalla para ocultar operaciones ilegales.

La organización fue desarticulada luego de la captura de una "mula" en Ezeiza (Imagen PFA).

En tanto, con las pruebas reunidas, el juez ordenó cinco allanamientos en distintos domicilios, donde fueron detenidos dos sospechosos. De acuerdo con la investigación, uno de ellos sería el líder de la organización y el encargado de coordinar las operaciones financieras y el vínculo con la estructura internacional, mientras que el otro habría cumplido funciones logísticas y de apoyo dentro del país. Además, se dispuso la captura nacional e internacional de un tercer implicado que permanece prófugo.

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron 629 pastillas de catinona sintética -una sustancia con efectos similares al MDMA, pero de mayor potencia-, 8,93 gramos de pseudoefedrina, equipos electrónicos y documentación considerada relevante para la causa.

Por último, los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, que continúa investigando la presunta red de tráfico internacional de estupefacientes y posibles maniobras de lavado de activos.