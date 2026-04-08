El desgarrador relato de la joven abusada por sus compañeras en un "bautismo" de hockey: "Nunca imaginé esto"

Después del escándalo suscitado en la comunidad mendocina, que vive con horror el presunto abuso que sufrió una joven a manos de unas jugadoras de hockey de un establecimiento recreativo de la capital provincial, la joven relató shockeada que "nunca" imaginó que viviría algo así.

El presunto hecho tuvo lugar en el Club Alemán de Mendoza, en donde se realizaba el "bautismo" de algunas jugadoras. La joven, llamada María, sostuvo en una entrevista televisiva: "Nunca me imaginé esto. Iba con la idea de que me iban a teñir el pelo solamente. Fue todo completamente por sorpresa, no fue consentido".

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Respecto al hecho, la joven dijo que eran cinco chicas las que estaban con ella en el "ritual de iniciación" y agregó: "No era la única. Estaba en estado de shock. No me salía decir que me quería ir. Tenía 16 años y estaba rodeada de 10 adultas a las cuales yo siempre admiré. Se estaban riendo, se burlaban y yo no entendía lo que estaba pasando".

Según su relato a TN, las jugadoras de Primera División las hicieron desnudarse (tanto a ella como a otras debutantes) para llevar adelante el "bautismo" al Plantel Superior, pero no fue como esperaba: "Nos hicieron sacar el top y nos pusimos unos papeles para taparnos los pezones. Principalmente eran tocamientos por todo el cuerpo, con diferentes mezclas". "Me hicieron decir ‘gol' y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y también en la bombacha", precisó.

Con ojos vendados y escena grabada



Por otra parte, la joven contó que las "debutantes" estaban con los ojos vendados y cuando se los destaparon notó que había celulares grabando la escena: "Cuando me saqué la venda me di cuenta, les pedí que dejaran de hacerlo. Me contestaron que al ser solo mujeres, que me deje de joder. A mi se me veía todo".

"En el baño estaban solo las jugadoras de Primera y las otras cinco chicas que vivieron lo mismo que yo. Estábamos encerradas", completó.

¿Qué dijo la madre de la joven que denunció el abuso ?



La mamá de María sostuvo: "Fuimos a retirarlas después de la concentración y salió muy angustiada. Me imaginé que podía ser algo del partido, pero en el auto nos contó que le habían pedido un pacto de silencio y le pedimos que nos contara".

Tras lo ocurrido, ambas hablaron con el entrenador y las autoridades del club: "Les dijimos que era un delito, que no podían tocar las partes íntimas ni utilizar elementos de ningún tipo. Pero como no hicieron nada, avanzamos con la denuncia. Fue un golpe fuerte porque es el lugar en donde se crio, no nos imaginamos nunca que en un deporte donde hay disciplina y valores podía pasar algo así".

"La fiscal no tomó en serio este caso y lo archivó. Ahí hicimos una audiencia con el juez de Garantías, que apartó a la fiscal y por eso pasamos a otros fiscales", indicó la mamá de la joven.

La triste decisión de María



Finalmente, y a partir de ese violento episodio, la víctima dejó el deporte: "Yo en 2023 me tuve que ir del club, me querían subir al mismo colectivo con las abusadoras y que pase seis horas en un micro con ellas. No nos dejaban que nos llevaran nuestros papás y llegué a mi limite. Estuve seis meses en otro club, pero por la presión y la angustia que sentía dejé de jugar".

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