Macabros detalles: fue a la casa del novio de su mamá, removió tierra del jardín y halló el cadáver de su progenitora

Se conocieron macabros detalles del femicidio de una mujer, que el sábado apareció enterrada en una vivienda. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y el cadáver fue hallado por el hijo de la víctima, de 12 años. Los pesquisas policiales buscan al novio de la víctima, quien sería adicto al consumo de drogas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la mujer fue identificada, en forma oficial, como Gisele Alejandra Ruocco, de 35 años.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, al cuerpo se lo reconoció por un tatuaje en uno de los brazos y los investigadores policiales, tras el hallazgo, procuran apresar al individuo, cuyo nombre sería Leandro, de 30 años, tendría adicción a las drogas.

Trascendió que el cadáver fue hallado por el pibe, al remover tierra en el sector posterior de la finca, situada en la calle Nardo al 5800, casi en el cruce con Cala.

Peritos de la División Casos Especiales de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que tenía un avanzado estado de descomposición, y que le habían colocado un trapo en la boca.

Consta en el expediente que, el 2 de abril, el menor arribó a la casa que era habitada por su progenitora y que entonces el sujeto le narró que su madre se había marchado a Capital Federal.

Ya al día siguiente, el chico regresó al inmueble, pero entonces el hombre le señaló que "no iba a volver más a su mamá".

Procedimientos





En base a los datos aportados por testigos, los servidores públicos de la Estación de Policía y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar al prófugo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en contexto de género", la doctora Marcela Alejandra Juan, fiscal de la Unidad Funcional N° 16 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Antecedentes





Gisele era madre de seis hijos y era frecuente que se ausentara por extensos períodos de su domicilio, además de contar con antecedentes, en 2025, por "Tenencia de estupefacientes" (a requerimiento de la Unidad Funcional Temática de Drogas N° 14 de la zona).

Mientras, Leandro tiene sumarios por "Robo agravado por el uso de arma" (del 3 de septiembre de 2023) y por "Lesiones en riña" (del 8 de febrero de 2026), como consecuencia de delitos perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires.

Por F.V.

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