Impactante video de un expolicía condenado por abusar de una nena que grabó su descargo antes de quitarse la vida

La comunidad de Concordia no sale de su estupor por el caso del expolicía de 52 años que había sido declarado culpable por la violación de una nena, y que tras la sentencia, se quitó la vida dentro de la alcaldía local, aunque horas antes compartió un video insistiendo en su inocencia.

En la celda en la cual estaba alojado, Juan Martín Rebollo, dejó en las redes sociales la frase "no tengo salida, no hay salida, fui mal juzgado", mientras esperaba la audiencia en la que se definiría la pena que debía cumplir.

En cuanto al caso, el mismo conmocionó a la provincia de Entre Ríos debido a su gravedad, pero la muerte del exefectivo abrió nuevos interrogantes sobre controles de seguridad y responsabilidades internas.

Sobre lo ocurrido, el jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, relató que Rebollo estaba alojado en un sector especial para integrantes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

"En un momento pidió ir al baño. Cuando vuelve, en un descuido, ingresa a una oficina y sustrae el arma reglamentaria de un oficial que estaba allí. Después entra a su celda y traba la puerta", detalló Rosatelli, en diálogo con Diario Junio.

Un pedido no escuchado

En tanto, los guardias intentaron persuadirlo para que desistiera, pero minutos después se escuchó la detonación del arma de fuego.

Horas antes de quitarse la vida, Rebollo publicó un video en redes sociales que ahora forma parte de la investigación. En la grabación, de poco más de un minuto, volvió a declararse inocente y aseguró que el oficial al que le quitó el arma no tenía ninguna responsabilidad.

Testimonio fuerte

"Fui denunciado por una causa por violación, soy inocente, no tengo salida. Forcé sacarle el arma a un oficial de comisaría de acá de la alcaldía, no es responsabilidad de él, es mi responsabilidad, mi decisión", expresó en el video.

En otro tramo, reafirmó: "No tengo salida, no hay salida, fui mal juzgado, cualquiera puede caer por una crota, una denuncia". Y concluyó: "Metí preso a la mitad de la familia, eso lo reconozco, acá y en todos lados... no aguanto más, fue una mochila muy pesada, lo lamento mucho".

Condenado por abuso

Por otra parte, Rebollo integró durante años la Policía entrerriana y estaba detenido desde fines de mayo, cuando un jurado popular lo encontró culpable de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones y mediante el uso de un arma.

La investigación se remonta a una denuncia por un hecho ocurrido en 2006, y la víctima era una menor de edad y el juicio concluyó con un contundente veredicto de culpabilidad. El fiscal Martín Núñez había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva durante la audiencia de cesura. Pero antes de escuchar la sentencia, Rebollo tomó una drástica decisión.

Investigaciones en marcha

Tras la trágica decisión, intervino el fiscal Martín Núñez junto a personal de Policía Científica, y se abrieron dos investigaciones paralelas: una judicial, para determinar la causa de muerte y las circunstancias del hecho, y otra administrativa, a cargo de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos, para establecer si hubo responsabilidades internas.

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