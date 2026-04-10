Impactantes detalles de la detención del ladrón que se escondía debajo de un jacuzzi

Se conocieron impactantes detalles en el caso del líder de una banda de ladrones que fue detenido tras ser descubierto escondido debajo de un jacuzzi, en un insólito suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. A su vez, los pesquisas policiales apresaron a otros dos sospechosos de ser integrantes de esa gavilla, sindicada de perpetrar asaltos en la Provincia de Entre Ríos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que Luis Antonio Funes, de 33 años, resultó apresado luego de ser hallado oculto debajo de un jacuzzi, en una finca situada en la calle Alvear al 1900, casi en el cruce con Rosario.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

De acuerdo a lo agregado por los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, en base a las directivas impartidas por los Juzgados de Garantías N° 1 de la ciudad entrerriana de Gualeguay y N° 4 del distrito.

Trascendió que dichos funcionarios policiales certificaron que Funes se hallaba refugiado en un habitáculo de alrededor de 1,5 metro cuadrado y debajo de un jacuzzi, que no estaba totalmente adherido al suelo, en el sector del baño de la vivienda.

En el mencionado escondite se incautaron varias botellas de agua y diversos alimentos.

Los otros capturados por las autoridades son un hombre, de 61 años, y una mujer, de 32.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que las investigaciones comenzaron por dos robos, ocurridos en el área de Gualeguay.

Uno de los ilícitos sucedió en la madrugada del 1 de febrero, cuando malvivientes golpearon en la cabeza y ataron tanto de pies como de manos a una mujer, de 62 años, a quien redujeron en su domicilio y le sustrajeron 5.000.000 de pesos, alhajas de oro, una escopeta, y un Citroën C3, con el dominio finalizado en CD.

Mientras tanto, el otro ilícito aconteció el 27 de febrero, cuando los marginales desvalijaron un inmueble ubicado en calle Santa Fe al 400, en la esquina con Maestro Sardi, oportunidad en la que se apoderaron de 3.500 dólares y de una serie de electrodomésticos.

Por F.V.