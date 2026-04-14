Juicio por la muerte de Maradona: el abogado de Leopoldo Luque asegura que fue un infarto

Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y la defensa de Leopoldo Luque señaló su estrategia. El abogado Francisco Oneto, sostuvo que el proceso no se trata de falta de evidencias, sino de una construcción errónea de los hechos.

"Diego Armando Maradona muere de un infarto y eso lo vamos a probar en el juicio", afirmó buscando derribar la hipótesis fiscal que sostiene que el Diez fue víctima de un abandono deliberado por parte de su equipo médico.

"Si Diego estuviera vivo, diría que no condenen a Luque", consideró.

Según explicó Oneto, existe una contradicción en los papeles de la fiscalía: argumentó que no puede existir un "plan común" entre los imputados si, al mismo tiempo, se alega que hubo indiferencia ante el resultado de muerte.

Para la defensa, esta falta de lógica desmorona la imputación técnica, ya que el dolo eventual requiere precisamente que al autor no le importe el desenlace, algo que chocaría con la idea de una organización previa para un fin determinado.

Otro de los puntos calientes de la exposición de Oneto fue el rol de la familia en los días previos al fatídico 25 de noviembre de 2020. El abogado fue enfático al recordar que los allegados directos de Maradona firmaron el alta médica tras la operación por el hematoma subdural en la clínica Olivos.

Según sus palabras, ellos fueron quienes se comprometieron a brindar el inmueble para la internación domiciliaria, ese mismo lugar que hoy es cuestionado por sus malas condiciones. Además, intentó despegar a su cliente de la responsabilidad total al asegurar que, tras esa cirugía, el vínculo profesional cambió y que Luque ya no funcionaba como el "médico de cabecera".

La defensa solicitó formalmente que el juicio sea transmitido en vivo y en directo, situación que no fue aceptada. Oneto sostiene que la causa está "cerrada socialmente" antes de empezar debido al inmenso dolor que generó la pérdida de un ídolo, lo que empuja a la sociedad a buscar culpables rápidamente.

Por eso, reclama que la gente pueda ver la producción de la prueba, escuchar a los peritos y testigos, y entender cómo se llega a cada conclusión jurídica sin el filtro de las interpretaciones mediáticas.

"Lo que ocurre cuando hay una situación de mucho dolor, el ser humano tiende a querer encontrar una explicación. Y la muerte de Diego Armando Maradona provoca mucho dolor, porque fue un sujeto que le dio muchas alegrías a todo el mundo, incluido a mí", señaló.

Nulidades

Oneto advirtió sobre el riesgo de lo que llamó un "escándalo jurídico": la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias entre los distintos imputados en procesos separados, lo que dejaría una mancha de incertidumbre sobre la verdad real de lo que ocurrió en la casa del barrio San Andrés.

La defensa también anticipó que planteará nulidades basadas en garantías constitucionales, señalando que el Estado no puede realizar múltiples intentos acusatorios contra una misma persona por el mismo hecho.

Este esquema de "acusación múltiple", según su visión, vulnera principios básicos del derecho argentino y de la jurisprudencia internacional. El objetivo es claro: frenar lo que consideran una persecución innecesaria y desgastante para el personal de salud involucrado.