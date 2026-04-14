Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando denunció que a Diego "lo asesinaron" en un "crimen perfecto"

El abogado Fernando Burlando afirmó este martes en el nuevo juicio por la muerte del Diez en los tribunales de San Isidro: "Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre. Sí, asesinado".

El letrado, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, sostuvo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 que para la querella, la muerte del ídolo no fue un accidente ni una negligencia médica aislada, sino un "crimen perfecto".

"Para hacer esa tarea, se convocó a un equipo de salud para hacerlo de una manera silenciosa, gradual, pero igualmente cruel. El 25 de noviembre se concretó lo que fue planeado como un crimen perfecto", argumentó.

Según la exposición de Burlando, a Diego lo llevaron bajo engaño a una supuesta internación domiciliaria que, en la práctica, era un lugar totalmente desprovisto de atención básica. Subrayó que en la vivienda "no había ni una curita" .

"Durante los días que estuvo ahí nunca le pusieron un estetoscopio, nunca escucharon su corazón, Esto fue una crónica de un crimen que pretendía quedar impune", señaló.

Para la querella, lo que ocurrió en Tigre pretendía quedar impune bajo el disfraz de una asistencia médica que nunca existió.

La postura de las hijas de Maradona fue en sintonía con el alegato de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Los funcionarios judiciales sostuvieron que el máximo ídolo del fútbol argentino cayó en manos de un "grupo de improvisados" que, lejos de cuidarlo, incrementaron el riesgo sobre su vida al incumplir todos los deberes de sus cargos.

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