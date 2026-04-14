Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 14 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
TRIBUNALES

Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando denunció que a Diego "lo asesinaron" en un "crimen perfecto"

El representanto de Dalma y Giannina Maradona subrayó que en la vivienda "no había ni una curita" .

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta

El abogado Fernando Burlando  afirmó este martes en el nuevo juicio por la muerte del Diez en los tribunales de San Isidro: "Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre. Sí, asesinado". 

El letrado, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, sostuvo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 que para la querella, la muerte del ídolo no fue un accidente ni una negligencia médica aislada, sino un "crimen perfecto".

 "Para hacer esa tarea, se convocó a un equipo de salud para hacerlo de una manera silenciosa, gradual, pero igualmente cruel. El 25 de noviembre se concretó lo que fue planeado como un crimen perfecto", argumentó.

Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando denunció que a Diego "lo asesinaron" en un "crimen perfecto"

Según la exposición de Burlando, a Diego lo llevaron bajo engaño a una supuesta internación domiciliaria que, en la práctica, era un lugar totalmente desprovisto de atención básica. Subrayó que en la vivienda "no había ni una curita" .

"Durante los días que estuvo ahí nunca le pusieron un estetoscopio, nunca escucharon su corazón, Esto fue una crónica de un crimen que pretendía quedar impune", señaló.

Para la querella, lo que ocurrió en Tigre pretendía quedar impune bajo el disfraz de una asistencia médica que nunca existió.

Juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando denunció que a Diego "lo asesinaron" en un "crimen perfecto"

La postura de las hijas de Maradona fue en sintonía con el alegato de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Los funcionarios judiciales sostuvieron que el máximo ídolo del fútbol argentino cayó en manos de un "grupo de improvisados" que, lejos de cuidarlo, incrementaron el riesgo sobre su vida al incumplir todos los deberes de sus cargos.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy









Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Abel Pintos vuelve al Gran Rex: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Abel Pintos vuelve al Gran Rex: cuándo y dónde comprar las entradas

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Juicio por la muerte de Diego Maradona