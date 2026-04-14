Dieguito Fernando sufre bullying en su colegio y Verónica Ojeda se descargó con furia: "Ya no soporto más..."

Verónica Ojeda volvió a encender las alarmas. Esta vez no fue por una pelea legal ni por un cruce mediático, sino por algo que le duele en el alma: el sufrimiento de su hijo Dieguito Fernando. Mientras se espera que el miércoles 15 de abril inicie el nuevo juicio por Diego Maradona, La madre del nene de 12 años, fruto de su relación con el "Diez", apareció este lunes en "LAM" y se quebró en vivo al contar la delicada situación que enfrenta el chico en el colegio.

Según contó Verónica entre lágrimas, Dieguito viene siendo víctima de bullying por parte de algunos compañeros. Los comentarios maliciosos, las burlas y las cargadas se volvieron moneda corriente, pero lo que más la indignó fue una frase puntual que los chicos le dicen a su hijo. "Se burlan de ´Justicia por papá´", reveló Ojeda, visiblemente afectada. La referencia tiene que ver con el reclamo que ella misma impulsa desde hace años por la herencia de Diego Maradona, algo que los nenes repiten sin dimensionar el daño que generan.

"Ya no tolero más que se rían de eso", disparó Verónica con la voz entrecortada. Contó que Dieguito llega a su casa angustiado, que no quiere ir al colegio y que ella tiene que estar encima todo el tiempo para contenerlo. "Es un nene de 12 años, no entiende por qué le dicen esas cosas", agregó. Según su relato, la situación se repite desde hace meses y ya habló con las autoridades del establecimiento educativo, pero los episodios no cesaron del todo.

La mamá del hijo del Diez también apuntó contra los adultos que, sin darse cuenta, alimentan estas conductas. Dijo que muchos comentarios que circulan en redes y en la tele terminan siendo reproducidos por los chicos como si fuera un juego, pero que el daño es real. "Paren un poco, piensen que hay un nene de por medio", pidió con angustia. Además, contó que Dieguito Fernando ya pidió ayuda psicológica para manejar la situación, algo que ella acompañó desde el primer momento.

El tema generó revuelo al instante. En el piso de "LAM", sus compañeros la abrazaron y le ofrecieron apoyo. Verónica, que suele mostrarse fuerte en las batallas legales, esta vez no pudo contener el llanto. "Soy mamá antes que cualquier cosa. Y ver sufrir a mi hijo es lo peor que me puede pasar", sentenció.

El caso vuelve a poner el foco en el acoso escolar y en cómo los hijos de los famosos quedan expuestos muchas veces sin culpa. Dieguito Fernando, que ya carga con el peso de ser el hijo de una leyenda, ahora también tiene que bancarse las burlas por un reclamo que ni siquiera es suyo. Verónica Ojeda salió al cruce con la desesperación de una madre que ya no sabe qué más hacer. Y su mensaje fue claro: que paren las burlas, que hay un nene del otro lado.