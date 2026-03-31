Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 31 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

La escopeta y los cartuchos que usó el tirador de la escuela en Santa Fe

En el mortal tiroteo, el agresor, de 15 años y estudiante del colegio, habría usado el arma de fuego de doble cañón, que pertenecería a su abuelo. Fue encontrada este lunes frente a la institución educativa.

Agentes del Centro de Monitoreo Urbano del departamento santafesino de San Cristóbal fueron los primeros en llegar este lunes a la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, donde un alumno de 15 años mató a escopetazos a otro de 13 y causó heridas a tres más.  

Luego de que el atacante fuera reducido por el portero del colegio, ese personal municipal, capacitado para la vigilancia de cámaras de seguridad, recorrió la institución educativa y los alrededores

Todas las noticias de Crónica HD, EN VIVO

En ese marco, los agentes hallaron una escopeta calibre 12/70 en el césped de la vereda situada frente a la escuela. Los investigadores creen que se trata del arma de fuego que utilizó el adolescente de 15 años, no obstante lo cual resta conocerse el resultado de las pericias correspondientes. Una foto de la escopeta se viralizó en redes sociales.

La escopeta, que fue decomisada y quedó a cargo del fiscal del caso, Mauricio Espinoza, es de doble cañón y aún estaba cargada al momento de su hallazgo

El arma de fuego, que pertenecería al abuelo del atacante, suele utilizarse para la caza en zonas campestres. 

Detalles de la investigación policial 

En uno de los baños ubicados en la planta baja de la escuela, investigadores policiales encontraron una canana con varios cartuchos calibre 12/70 UAB, un taco contenedor de cartucho, una mochila y un buzo negro. 

Según testimonios de alumnos, el agresor habría ingresado a ese sanitario poco antes del ataque para armar la escopeta, que llevaba desmontada: la culata, en la mochila; y el caño, oculto bajo el buzo

Los investigadores, además, detectaron dos vainas servidas que aún permanecían en la recámara de la escopeta y, en el patio norte de la escuela, los peritos encontraron restos de la deflagración y elementos balísticos que confirmaron el uso de munición 12/70 UAB

Además de estos hallazgos, las autoridades informaron que el dermotest realizado sobre las manos, cuello y cara del adolescente de 15 años dio resultado positivo, lo que ratificó el uso del arma de fuego.

  Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable
Shows

Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable

5
Papa Francisco: el DJ Padre Guilherme realizará un homenaje gratis en Plaza de Mayo
Noticias

Papa Francisco: el DJ Padre Guilherme realizará un homenaje gratis en Plaza de Mayo

Últimas noticias de Santa Fe