La escopeta y los cartuchos que usó el tirador de la escuela en Santa Fe

Agentes del Centro de Monitoreo Urbano del departamento santafesino de San Cristóbal fueron los primeros en llegar este lunes a la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, donde un alumno de 15 años mató a escopetazos a otro de 13 y causó heridas a tres más.

Luego de que el atacante fuera reducido por el portero del colegio, ese personal municipal, capacitado para la vigilancia de cámaras de seguridad, recorrió la institución educativa y los alrededores.

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En ese marco, los agentes hallaron una escopeta calibre 12/70 en el césped de la vereda situada frente a la escuela. Los investigadores creen que se trata del arma de fuego que utilizó el adolescente de 15 años, no obstante lo cual resta conocerse el resultado de las pericias correspondientes. Una foto de la escopeta se viralizó en redes sociales.

La escopeta, que fue decomisada y quedó a cargo del fiscal del caso, Mauricio Espinoza, es de doble cañón y aún estaba cargada al momento de su hallazgo.

El arma de fuego, que pertenecería al abuelo del atacante, suele utilizarse para la caza en zonas campestres.

Detalles de la investigación policial

En uno de los baños ubicados en la planta baja de la escuela, investigadores policiales encontraron una canana con varios cartuchos calibre 12/70 UAB, un taco contenedor de cartucho, una mochila y un buzo negro.

Según testimonios de alumnos, el agresor habría ingresado a ese sanitario poco antes del ataque para armar la escopeta, que llevaba desmontada: la culata, en la mochila; y el caño, oculto bajo el buzo.

Los investigadores, además, detectaron dos vainas servidas que aún permanecían en la recámara de la escopeta y, en el patio norte de la escuela, los peritos encontraron restos de la deflagración y elementos balísticos que confirmaron el uso de munición 12/70 UAB.

Además de estos hallazgos, las autoridades informaron que el dermotest realizado sobre las manos, cuello y cara del adolescente de 15 años dio resultado positivo, lo que ratificó el uso del arma de fuego.

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