Macabro hallazgo en Córdoba: desbaratan un vivero ilegal de marihuana y encuentran diez cráneos humanos

Un operativo policial realizado este martes en la provincia de Córdoba derivó en un hallazgo inesperado: además de un cultivo ilegal de marihuana, los agentes encontraron una colección de cráneos humanos ocultos en el mismo predio.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación iniciada en julio de 2025 por la División Antidrogas local.

El allanamiento se concretó ante sospechas de producción y comercialización de cannabis. En el lugar, los efectivos detectaron plantas de cannabis sativa en distintas etapas de crecimiento, junto con insumos para su procesamiento y una cantidad relevante de droga presuntamente lista para su venta.

Durante la inspección, los uniformados descubrieron diez cráneos humanos ocultos en uno de los sectores donde se concentraba la mayor cantidad de plantas.

El operativo también permitió el secuestro de 37 ejemplares en plena floración, 410 semillas distribuidas en envases al vacío, vaporizadores tipo Dozo Live Rosin -con un valor cercano a los $150.000 en el mercado y que contienen THC-A, una variante más potente del tetrahidrocannabinol-, además de dos bolsas con cogollos.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el origen de los restos óseos no estaría vinculado, en principio, a un hecho delictivo. Los investigadores consideran que podrían tratarse de piezas utilizadas con fines académicos, similares a las que emplean estudiantes de medicina, ya que varios presentan características típicas, como calotas serradas.

Sin embargo, uno de los cráneos llamó particularmente la atención de los peritos: estaba recubierto con cera de vela blanca y negra, y tenía un crucifijo metálico adherido en la zona frontal. Por sus dimensiones, no se descarta que corresponda a un menor.

Como hipótesis preliminar, los especialistas analizan si los restos pudieron haber sido adquiridos de manera legal y posteriormente comercializados a través de redes sociales para usos rituales.

El propietario del lugar, un hombre de 35 años, quedó detenido por presunta infracción a la ley de estupefacientes. En paralelo, se abrió una investigación específica para determinar la procedencia de los cráneos, que serán sometidos a peritajes de antropología forense con el objetivo de confirmar su autenticidad y antigüedad.