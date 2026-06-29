Manejaba con 2,06 gramos de alcohol en sangre y le echó la culpa a un medicamento

Una insólita situación se dio durante un control de rutina en la ciudad chubutense de Trelew ya que a un conductor de 69 años el test de alcoholemia le dio 2,06.

Lo llamativo fue que al ser consultado por los agentes sobre qué tipo de bebida había consumido en las horas previas a ponerse al volante, ensayó una burda justificación. Sin titubear, respondió de manera escueta que el estado en el que se encontraba se debía únicamente a un "remedio" que le había recetado el médico.

Según informaron fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) el hecho se desencadenó cuando los inspectores viales le solicitaron la documentación de rutina al automovilista y notaron signos evidentes de una presunta intoxicación.

La insólita declaración no tardó en ser completamente desmentida por la rigurosidad científica de los equipos técnicos de medición utilizados en el operativo. Al realizar el soplado correspondiente en el alcoholímetro digital, el dispositivo arrojó que el hombre manejaba con un total de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre en su organismo.

Esta cifra desmedida representa más de cuatro veces el límite y expone una absoluta irresponsabilidad al volante.

Sanciones

Ante la contundencia del control de alcoholemia, el personal de fiscalización civil procedió de inmediato a aplicar los protocolos preventivos. Los agentes locales labraron las actas de infracción pertinentes y formalizaron de forma inmediata la retención preventiva del vehículo, así como también el secuestro de la licencia de conducir del infractor.

"Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa significativamente el riesgo de protagonizar un siniestro vial y pone en peligro la vida de quienes circulan por la vía pública", recalcó de forma tajante la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de un comunicado.

De acuerdo con las normativas locales, el implicado deberá afrontar el pago obligatorio de una multa que supera la barrera de los 5 millones de pesos. Se le exigirá realizar y aprobar un curso teórico especial de educación vial para intentar recuperar el registro.

En la provincia patagónica rige la prohibición absoluta de alcohol al volante desde el 2020, período en el cual se sancionó la estricta normativa provincial y se avanzó con la adhesión formal a la normativa de Alcohol Cero impulsada por el Gobierno nacional en sus distintas rutas.



