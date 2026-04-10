Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: ¿Cómo alertó el jardín su cambio de conducta?

Un informe del jardín de infantes advirtió cambios de conducta en Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, días después de que la Justicia dispusiera que quedara al cuidado de su madre.

El documento fue difundido por el padre del menor en medio de la investigación. Según relató la madrastra en diálogo con TN, la decisión judicial se tomó en noviembre, pese a que el niño no tenía vínculo con su mamá desde bebé.

Tras ese cambio, la docente dejó constancia de modificaciones en su comportamiento dentro del aula. "Se observaron cambios en el alumno en los últimos días", señala el informe fechado el 7 de noviembre, previo a su retiro del establecimiento.

Ese día, según la maestra, el nene se mostró "exaltado, enojado" y con momentos de angustia durante actividades que solía disfrutar. También indicó que se lo notó "molesto, desganado" y sin interés en participar de tareas habituales.

La Justicia investiga la muerte de Ángel, de 4 años, en Comodoro Rivadavia.

Además, el documento agrega que minutos después de ingresar expresó tener hambre y no quiso sumarse a una actividad musical, algo que describieron como inusual en él.

Cómo avanza la causa por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia

Las primeras pericias forenses detectaron lesiones internas en la cabeza, un dato clave para reconstruir las circunstancias de la muerte.

Aún se esperan los resultados de la autopsia, que podrían demorar al menos una semana debido a la complejidad de los análisis.

En paralelo, este miércoles se realizó un allanamiento en la vivienda de la madre en Comodoro Rivadavia, donde se secuestraron celulares y otros elementos de interés. Hasta el momento, no hay personas detenidas.