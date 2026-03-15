"Volveré y seré millones": preventiva para el dirigente que le dio brutal cabezazo a un diputado libertario

Marcelo Segura, el autor del brutal cabezazo al diputado Federico Pelli de La Libertad Avanza (LLA), agredido en el sur de Tucumán seguirá detenido durante los próximos cuatro meses con prisión preventiva.

El fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por "lesiones graves agravadas por alevosía", y dispuso su traslado al penal de Benjamín Paz.

El funcionario judicial argumentó que existen riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

"Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima", sostuvo Ibáñez.

El mensaje de Marcelo Segura.

A través de sus redes sociales, "Pichón" Segura aseguró que estará ausente durante cuatro meses. "Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones'. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras", escribió en su publicación.

El brutal cabezazo

Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un dirigente social vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.

El hecho se produjo el pasado miércoles sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y causó estragos en distintos puntos de la región.

Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado. El diputado había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.

El pasado jueves fue sometido a una operación reconstructiva en su rostro luego de ser blanco del violento ataque.

El diputado Federico Pelli fue operado.

En una rueda de prensa brindada en la sede oficial de su partido, la diputada nacional Soledad Molinuevo dio detalles sobre el estado de salud de su compañero de bloque.Confirmó que la intervención es necesaria para tratar la rotura del tabique nasal y detener las complicaciones derivadas del impacto."Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", admitió Molinuevo ante los medios locales, reflejando la violencia del episodio.

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