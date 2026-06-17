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Miércoles, 17 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ALERTA

Robaron una cápsula con material radiactivo de un instituto médico

La sustracción ocurrió en Rosario. El elemento estaba almacenado en un recipiente de plomo y era utilizado para calibrar equipos de medicina nuclear.

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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la Nación activó un alerta para todo el país por el robo de una cápsula con cesio-137, un material radiactivo, de un instituto médico de Rosario. El faltante fue detectado durante la tarde del martes. El elemento desaparecido estaba dentro de un recipiente cilíndrico de plomo de entre dos y tres centímetros de espesor, con dimensiones aproximadas de 12 centímetros de alto por 10 de ancho.

La sustracción de la cápsula, que es usada para calibrar equipos de medicina nuclear, ocurrió en el Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie", según indicaron desde Radio LT3 a la agencia Noticias Argentinas. La última utilización registrada fue el 12 de junio de 2026. Tras esa tarea, quedó guardada sobre una mesada del laboratorio dentro de la caja de plomo.

Según consta en la denuncia realizada ante la Policía, esa caja contaba con una tapa pesada de apertura hacia arriba, pero no tenía llave de seguridad. El acceso al laboratorio en el instituto estaba limitado a dos técnicos radiólogos en medicina nuclear, mientras que dos médicos ingresaban únicamente de manera excepcional para elaborar informes y no manipulaban ese tipo de material.

La persona que llamó a la policía indicó que no recordaba cuál de los dos técnicos había utilizado por última vez la cápsula, aunque recalcó que cada calibración queda registrada en un libro de actas que posteriormente es controlado por la ARN.

Alerta nacional y protocolo

Tras tomar conocimiento de la desaparición, la Autoridad Regulatoria Nuclear, con sede en la provincia de Buenos Aires, activó el protocolo nacional correspondiente, comunicando la situación a todas las instituciones involucradas en este tipo de emergencias.

&nbsp; La Autoridad Regulatoria Nuclear activó un alerta nacional por la desaparición de la cápsula.&nbsp;&nbsp;
  La Autoridad Regulatoria Nuclear activó un alerta nacional por la desaparición de la cápsula.  

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado desde hace décadas en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición y calibración. Por la radiación que emite, su almacenamiento y manipulación requieren estrictas medidas de seguridad.

Habitualmente se transporta y conserva dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de reducir la exposición a la radiación. Su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves.

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