Un bebé de un mes se ahogó mientras tomaba el pecho y fue salvado gracias a la policía

Un bebé, de apenas 29 días, fue salvado luego de broncoaspirarse mientras era amamantado en la ciudad de Córdoba, gracias a la rápida intervención de una operadora del 911 que guió a la madre por teléfono para realizar maniobras de primeros auxilios.

El dramático hecho ocurrió este lunes por la mañana en el barrio Altamira, cuando una mujer llamó desesperada al servicio de emergencias al notar que su hijo no podía respirar. Desde el otro lado de la línea, una operadora del sistema de emergencias la contuvo y le dio instrucciones precisas para asistir al recién nacido.

En un audio que fue difundido por la Policía de Córdoba se escucha cómo la operadora le explica paso a paso qué hacer para ayudar al bebé. "Quedate sentada en una silla y con el bebé boca abajo, agarrale la carita y le vas a ir dando golpecitos fuertes en la espalda. Vos tranquila, no tengas miedo, hasta que llore", le indicó.

Gracias a esas instrucciones, la mujer logró que el pequeño reaccionara. "Lo estoy escuchando que lloró, se quejó, eso es una muy buena señal", agregó la operadora al notar que el bebé comenzaba a respirar nuevamente.

Minutos después, un móvil policial llegó al domicilio y constató que el recién nacido ya se encontraba llorando. Según informaron los agentes que intervinieron en el procedimiento, el bebé se había broncoaspirado mientras estaba tomando el pecho.

Tras el episodio, madre e hijo fueron trasladados a la Nueva Maternidad para que el pequeño recibiera atención médica. Tras ser evaluado por profesionales de la salud, confirmaron que el menor se encontraba en buen estado y le dieron el alta horas después.

El caso volvió a poner en valor la importancia de la rápida respuesta del sistema de emergencias y de las maniobras básicas de primeros auxilios para actuar ante situaciones críticas.