Un hombre fue detenido tras rociar gasoil y prender fue a su vecina de 84 años en su casa en Catamarca

Un brutal ataque generó conmoción en los últimos días en la provincia de Catamarca. Un hombre fue detenido luego de ser acusado de haber atacado a una mujer, de 84 años, a quien presuntamente roció con gasoil y prendió fuego dentro de su vivienda.

El hecho ocurrió en el barrio Santa Lucía Sur, donde el agresor, identificado como José Andrés Castro, de 69 años, se presentó en la casa de la víctima, llamada Rosalía Amanda Leguizamón, y, tras abrir la puerta de la vivienda, la atacó utilizando un líquido inflamable.

Según las primeras versiones, el hombre no habría mediado palabra con la mujer antes de concretar la agresión que dejó a la jubilada con graves quemaduras.

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos de la zona, quienes acudieron rápidamente para asistirla y dar aviso a los servicios de emergencia. La rápida intervención de los residentes fue clave para evitar que las consecuencias del incendio fueran aún más graves.

Tras el ataque, Leguizamón fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internada bajo observación médica. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la mujer sufrió quemaduras de consideración y continúa siendo monitoreada por los profesionales de la salud debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, la situación judicial de Castro se complicó además por los antecedentes de conflictos con la víctima. Familiares de la mujer denunciaron que el acusado la acosaba desde hacía tiempo y que existían episodios previos de hostigamiento que habían generado preocupación entre los vecinos del barrio.

Tras enterarse del ataque, un nieto de la víctima decidió buscar a Castro para vengarse. Al encontrarlo, lo atacó con una cuchilla tipo carnicero y le provocó graves cortes en la cara, según informó el medio local El Esquiú.

Luego del ataque, el sospechoso fue localizado por efectivos policiales y quedó detenido a disposición de la Justicia. La investigación avanza para determinar las circunstancias exactas del hecho.