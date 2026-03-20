Video: un joven intervino en una pelea y fue brutalmente atacado a la salida de un boliche en Mendoza

Un violento episodio ocurrido a la salida de un boliche en Mendoza. Un joven de 19 años fue atacado y resultó gravemente herido, luego de que intentara intervenir para frenar una pelea.

La agresión ocurrió durante la madrugada del sábado en Wabi Fun Club, donde la víctima, identificada como Agustín, había asistido junto a su novia y amigos.

El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, generó indignación por la brutalidad del ataque y la presunta falta de asistencia en el lugar.

Según se observa en las imágenes difundidas, el joven se acercó a separar a dos personas que discutían en la puerta del boliche. En ese momento, uno de los involucrados le propinó un golpe directo en el rostro que lo dejó tendido en el suelo, completamente inconsciente.

De acuerdo al relato de sus allegados, la pelea se había iniciado dentro del local bailable, donde el agresor ya mostraba actitudes violentas, incluyendo hostigamientos y agresiones físicas hacia una de las amigas de la víctima.

En esa línea, la familia de Agustín denunció que, luego de la golpiza, ni el personal de seguridad privada ni efectivos policiales presentes en el lugar brindaron asistencia o solicitaron una ambulancia.

"Fue terrible lo que vivimos. Ya hicimos la denuncia, lo vio el médico forense y el agresor está identificado", aseguró Vanesa, la madre del joven, en declaraciones a medios locales.

Horas después del ataque, el joven regresó a su casa, pero debido a los fuertes dolores fue trasladado a una guardia médica en Maipú, donde se le realizaron estudios, que confirmaron lesiones de gravedad: fractura de maxilar, fisura en el pómulo y una importante contusión en uno de sus ojos.

Actualmente, permanece a la espera de una intervención quirúrgica en el Hospital Santa Isabel de Hungría, donde continuará su tratamiento.

Por último, la causa ya se encuentra judicializada y el agresor fue identificado, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades en el hecho.