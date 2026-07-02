Una mujer fue detenida tras ser acusada de golpear y amenazar a su hija de 4 años en Santiago del Estero

Un caso generó conmoción en las últimas horas. Una mujer de 23 años fue detenida en la ciudad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, acusada de haber ejercido violencia física y amenazas contra su hija de 4 años.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de la menor, quien aseguró haber recibido una serie de videos enviados por su expareja en los que se observarían las agresiones.

Los investigadores indicaron que el hombre se presentó en la Justicia luego de recibir durante la madrugada las grabaciones a través de una aplicación de mensajería. El material audiovisual fue incorporado al expediente como prueba y motivó la intervención inmediata de la Fiscalía, que dispuso medidas urgentes para proteger a la niña.

Por orden judicial, efectivos policiales realizaron un operativo en una vivienda del barrio 25 de Mayo, donde fueron recibidos por la abuela materna de la menor, quien autorizó el ingreso al domicilio.

Allí, los agentes pusieron a resguardo a la niña y trasladaron tanto a ella como a la madre a Sanidad Policial para la realización de los exámenes médicos correspondientes.

Los estudios determinaron que la menor presentaba lesiones leves, un dato que fue incorporado a la investigación junto con el resto de las evidencias recolectadas.

En tanto, la Fiscalía analiza todas las pruebas para reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales del caso.

Luego del procedimiento, la mujer quedó detenida e imputada por los presuntos delitos de lesiones calificadas por el vínculo y amenazas. La acusada permanece alojada en la Alcaidía de Mujeres Nº 5, a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.