Una nena de tres años murió tras caer de un tractor y ser arrollada por una de sus ruedas

Una nena de tres años murió tras caer de un tractor en movimiento y ser arrollada por una de sus ruedas en el paraje La Blanca, en la provincia de Santiago del Estero.

El trágico episodio ocurrió en inmediaciones de la Ruta Nacional 34, dentro de la jurisdicción de la ciudad de Fernández. Según el parte policial, el vehículo era manejado por el padre de la menor.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la nena viajaba en la cabina del tractor, sentada sobre las piernas de su madre, de apellido Rodríguez.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, en un momento la puerta del habitáculo se habría abierto de manera repentina. La menor perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue atropellada por una de las ruedas de la maquinaria.

En medio de la situación, la madre intentó sostenerla para evitar la caída, pero no logró impedir el desenlace y sufrió heridas.

Tras el hecho, la niña fue asistida de inmediato y trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Sin embargo, los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, no se registran detenidos ni imputados, ya que el caso es investigado como un accidente doméstico. La Justicia de Santiago del Estero inició una causa por muerte accidental y busca determinar las condiciones de seguridad del vehículo, así como si se cumplían las normas básicas para el traslado de menores en maquinaria agrícola.