Alberto Fernández participó este miércoles del Tedeum en conmemoración del 212° aniversario de la formación del Primer Gobierno Patrio en una jornada que estuvo caracterizada por mensajes que apelaron a "la unidad y a superar tiempos difíciles".



Esos conceptos estuvieron presentes en las declaraciones que formuló el primer mandatario antes y después de asistir a la ceremonia que se realizó en la Catedral Metropolitana, y en la homilía que pronunció el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, quien llamó a "pensar en el prójimo y a evitar los enfrentamientos".



Al salir de la Casa de Gobierno para participar del Tedeum, Alberto Fernández dialogó con los periodistas acreditados y dejó un mensaje para la sociedad en la fecha patria.



"Hay que tener más unidad que nunca porque es un tiempo muy difícil en el mundo, que después de la pandemia que tanto dolor nos trajo, ahora nos somete a una guerra cruenta que nadie hubiese querido", remarcó el jefe de Estado.

Además dijo: "Tenemos que seguir trabajando por la paz y a donde vaya voy a pedir por la paz, porque es un tiempo de reencuentro y donde no nos podemos dar el permiso de someter a la humanidad a más daño y más dificultades".



"A dónde voy lo diré. Lo digo en el G20, lo diré eventualmente en la Cumbre -de las Américas- y lo diré en el G7 a donde me invitaron", agregó.



El Jefe de Estado participó por primera vez en forma presencial del Tedeum debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, que lo obligaron a asistir de esta celebración de forma virtual durante el aislamiento social.



Fernández aseguró que "la unidad depende de nosotros" y remarcó que "lo que más necesitamos, en este mundo tan convulsionado y muy dañado donde la humanidad corre el riesgo de sufrir grandes hambrunas, es unir esfuerzos".



En un mensaje a los dirigentes políticos oficialistas y opositores, planteó: "Hay que unir esfuerzos. No quiero que piensen como yo, solo que sepan que primero está la gente", concluyó.

Sobre la fecha en la que se conmemora la conformación del Primer Gobierno Patrio y también el 19 aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, indicó: "Conmemoramos el 25 de mayo de 1810 que fue el tránsito de la Argentina hacia su independencia y que coincidió con el día que llegamos -a la Presidencia- con Néstor allá en el 2003".



Luego, minutos antes de las 11, con un retraso forzado por la lluvia que caía en una jornada fría en la ciudad de Buenos Aires, Fernández, acompañado del jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Jorge Taiana (Defen sa) y Matías Kulfas (Producción); el canciller Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vocera presidencial Gabriela Cerruti; entre otros; caminaron los 300 metros que separan la Rosada de la Catedral mientras saludaban a un grupo de militantes que se agolparon en las vallas con banderas argentinas.



También se acercaron familias no identificadas con ninguna agrupación política ni movimiento social que gritaron mensajes de aliento al primer mandatario: “Fuerza, Alberto”.



Al arribar a la iglesia, cumplió con el ritual de dejar una ofrenda floral frente a los restos del General José de San Martín, que están ubicados al costado del altar de la Catedral.



Tras escuchar la homilía que ofreció el Arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, el jefe de Estado consideró: “Las palabras del cardenal fueron muy reflexivas que comparto y que valoro mucho”.

En un oficio religioso que además contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el arzobispo de Buenos Aires pidió “renovar nuestra fidelidad a la noble herencia que nos urge reivindicar para todos los que habitamos ‘la tierra bendita del pan’. Cuando éste falta en tantas familias, es cuando más tenemos que pensar en nuestro prójimo y en sus necesidades básicas: educación, salud, justicia”.



Asimismo, el cardenal aseguró que “en medio de las tensiones que parecen repetir crueles enfrentamientos, el Papa nos dice: ‘Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás: la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro’”.



Poli se mostró confiado en que “hay un mañana esperanzador si no renunciamos a los valores auténticos que nos vienen del pasado. Siempre habrá destino si somos capaces de renunciar a nosotros mismos, por algo que está más allá de nosotros mismos. Cuando pensamos en los demás, antes que en nosotros, el Dios de la Constitución actúa en forma soberana”.



El arzobispo porteño y primado de la Argentina consideró que “la democracia, que nos sostiene como cuerpo social organizado en instituciones, da lugar a la fraternidad, pero además requiere de la ética, la bondad y la solidaridad, la honestidad, el diálogo siempre beneficioso para el acuerdo y el compromiso por el bien común de todos”.

“Sin estos valores que dan fundamento a la vida social, surge el enfrentamiento de unos con otros para preservar sus propios intereses”, argumentó.

“No nos cansemos de promover el bien, la justicia, la paz, cuidando de transmitir a las actuales generaciones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes los valores más auténticos y el acervo cultural que nos identifica, para que ejerzan el derecho de saber que hay futuro y razones profundas para seguir viviendo y amando en nuestra Patria", indicó.

Al retirarse de la Catedral, Alberto Fernández fue saludado por un granadero y un niño uniformado como tal, con quien se tomó una foto.



En tanto, a través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, escribió: “Con el mismo amor de siempre a nuestro país y a nuestra historia, aún en momentos tan difíciles para nuestro pueblo, ¡hoy más que nunca! ¡Viva la Patria argentinos y argentinas!”.



En ese sentido, varios funcionarios del Gobierno nacional compartieron el video oficial que se publicó hoy bajo el hastag #primerolagente, que incluye imágenes y un relato de una voz en off que señala: “El 25 de Mayo los argentinos festejamos muchas cosas: el primer gobierno patrio surgido de una revolución, festejamos el coraje y valentía de quiénes lo hicieron, el primer paso para nuestra independencia y hoy festejamos algo más, sus ideales, porque en 1810 criollos y criollas reclamaban igualdad y si algo debía estar primero era la gente”.



El material audiovisual concluye: “Hoy la historia se repite sólo que en otras circunstancias. Si algo nos une a todos es el espíritu de aquel 25 de Mayo. A no olvidar, que esta fecha nos inspire a trabajar y luchar por ese ideal. Ahora festejemos Viva la Patria”.