El tema de la corrupción generó los cruces más picantes de los candidatos presidenciales, especialmente entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, que chocaron espadas a lo largo de todo el debate que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el cual, durante poco más de dos horas, atrajo las miradas de todo el espectro político del país.

El intercambio de ideas mostró al candidato que busca su reelección mucho más decidido y a la ofensiva que el domingo anterior, con frases fuertes dedicadas a la corrupción para diferenciarse del postulante del Frente de Todos, a quien se lo notó más solvente en sus intervenciones que buscaron cuestionar al presidente, tanto en el tema pobreza como al abordar las supuestas medidas tomadas por Cambiemos a favor de los "amigos empresarios".

Seguridad fue el primer el primer eje temático, y en el que ambos candidatos comenzaron a protagonizar picantes cruces de palabras. "Nosotros somos distintos a ellos, abandonan a las victimas del delito, alientan los barrabravas, descuidaron la frontera; cuando Alberto Fernández fue jefe de Gabinete llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina, hoy importamos 20. Esos 20 mil kilos sirvieron para producir droga y ser productor de narcotráfico internacional. Así son ellos, no van cambiar", expresó Macri, a lo que Fernández le retrucó: "Gracias a Dios no nos parecemos en nada presidente Macri. Me preocupa que el consumo de droga haya aumentado en estos años, eso quiere decir que el negocio está proliferando”.

El presidente también criticó duramente la corrupción de la obra pública en la etapa kirchnerista diciendo que "cuando gobiernan se creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Para generar empleo hay que conectar el país y para eso hay que hacer obras. Se robaban la plata de las obras. Es lo que denunció Lavagna cuando se fue del gobierno. Y Fernández se fue del gobierno sin denunciar nada”.

Por su parte, el postulante del Frente de Todos aprovechó una pregunta del candidato José Luis Espert y cuestionó al jefe de Estado y a su familia en uno de los momentos más tensos de la noche. "Usted con el clan Macri, ¿no vio la corrupción de la obra pública? ¿No vio la corrupción de su familia? Después nos contó cuando su padre murió que él era el responsable. Hablemos en serio presidente, a mi no me va a correr" y agregó que "cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa, y desde que me fui nunca un juez me citó para dar explicaciones, no es la situación del presidente, porque el día que Macri deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas".

En otra etapa del debate, Macri remarcó que “ahora el kirchnerismo habla de federalismo después de prepotear con látigo y chequera a todos los gobernadores. Nos dejaron un Estado sin estadísticas y lleno de militantes".

Fernández, durante el eje de desarrollo social, enfrentó al primer mandatario por el aumento de la pobreza. “Cuando termine su mandato, la argentina va a tener 40% de pobres. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero y mintió, es lo único que supo hacer. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine y de cuidar el medio ambiente. Vamos a crear un Ministerio de Vivienda”, manifestó.

“Es indignante escucharlos hablar de pobreza, no les creo nada, gobernaron los últimos 24 años y la única idea brillante que tuvieron fue ocultarla. Ellos siempre han usado a los pobres y siempre han hecho clientelismo”, declaró el presidente en una de sus últimas intervenciones.

“Aguantar la agresividad kirchnerismo es duro, pero aguantar que digan que ellos son los que saben es imposible. Espero haberme ganado el cielo de por vida”, fue otra de las frases con las que Macri cerró el debate.