La quita de subsidios a la luz y el gas para los usuarios que todavía no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) comenzará a partir de octubre, cuando inicialmente estaba programada para septiembre último. Por una cuestión reglamentaria, los clientes con mayores ingresos no sentirán el impacto de la falta de asistencia estatal en las tarifas hasta que lleguen las facturas en noviembre próximo.

Así lo informaron fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación en las últimas horas. La dependencia estima que, para la electricidad, unos 5,9 millones de hogares perderán la ayuda estatal, sobre un total de 14,9 millones. Con respecto al gas, de un total de 9,7 millones de hogares, unos 4,1 millones dejarán de percibir la tarifa subsidiada. Pero la mayoría de éstos resultarán beneficiados por la demora, debido a que sólo los que llenaron el registro y quedaron en el denominado Niel 1 empezaron a perder el subsidio para sus respectivos consumos.

Los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de esa categoría y los de ingresos medios (Nivel 3) de electricidad tendrán quita de subsidios y, por lo tanto, deberán pagar más, pero recién se aplicará a partir del sábado último, 1° de octubre.

Para el gas, el incremento se implemetará desde el consumo del 27 de septiembre, pero sólo para los usuarios del Nivel 1, debido a que el Gobierno todavía no publicó el cupo máximo de subsidios que tendrán los hogares de ingresos medios.

PLAN DE #TARIFASJUSTAS Y RESPONSABLES



Sigue abierta la inscripción al formulario RASE para solicitar la continuidad de los subsidios de gas y electricidad ➡️https://t.co/6Hx1eEKjA6



Además, podés realizar modificaciones en el formulario que ya completaste o solicitar la baja. — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) September 29, 2022

Según los voceros, si bien se definieron los topes de cada uno de los niveles por usuario, hasta hace unos días no se había establecido qué sucedería con aquellos usuarios que decidieron no anotarse en el RASE y no se podía determinar a qué segmento de ingreso pertenecían.

Por ese motivo, se emitió una resolución que especificó que quien no pida la asistencia estatal sea considerado dentro del nivel de mayores ingresos. Esa disposición, se oficializó el 26 de septiembre último y ordenó que los usuarios que no se inscribieron en el registro de subsidios para los servicios de luz y gas se les facturara como hogares de Nivel 1.

Pero como la aplicación de la resolución no es retroactiva, la quita de subsidios para ese grupo de clientes comenzará en octubre. Es decir, que el impacto sobre sus respectivas boletas se notará con la facturación de noviembre.

Fuentes de la dependencia que encabeza Flavia Royón citadas por LaNacion.com.ar sostuvieron: “Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación. Es un mes nada más. No se suspendió la segmentación”.

Y, por último, dijeron: “La lógica indica que aquel que no se anotaba en el RASE perdería el subsidio, pero no estaba escrito, y las leyes de defensa al consumidor establecen que, en caso de que no haya una norma específica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los usuarios”.