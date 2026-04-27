El Gobierno extendió el Programa Nacional de acceso equitativo al trasplante de córneas por seis meses

El Gobierno, a través del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), oficializó este lunes la extensión del Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas por seis meses adicionales, con el objetivo de profundizar las políticas de redistribución y acortar los tiempos de espera para pacientes en lista.

La medida fue establecida mediante la Resolución 139/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entró en vigencia a partir del 7 de abril de 2026. La extensión mantiene la estructura central del programa, pero incorpora ajustes clave para mejorar su implementación en las distintas jurisdicciones del país.

En el texto oficial, se destaca la continuidad del esquema de redistribución de córneas entre provincias, priorizando aquellas regiones con menor tasa de donantes efectivos. Este mecanismo busca equilibrar la disponibilidad de tejidos y garantizar un acceso más equitativo al trasplante.

Además, se dispuso la actualización del listado de jurisdicciones receptoras, con el objetivo de focalizar los recursos en las zonas donde persisten mayores dificultades. En paralelo, se mantiene la nómina de provincias cedentes, consolidando el circuito solidario que permite optimizar el uso de los órganos disponibles.

Otra de las decisiones centrales fue la sustitución del Anexo Único de la Resolución 336/2025, incorporando una versión revisada que refleja los cambios en la distribución territorial. Esta actualización responde a un análisis técnico que evaluó tanto los avances logrados como las brechas aún existentes.

El programa también seguirá bajo un esquema de monitoreo y evaluación permanente, con participación de áreas técnicas del INCUCAI y el asesoramiento de la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA). De este modo, se podrán ajustar las estrategias según la evolución de la demanda y la capacidad de procuración en cada provincia.

Con esta medida, el Gobierno busca consolidar los avances alcanzados y reforzar las políticas públicas orientadas a garantizar un acceso más justo y eficiente a los trasplantes en Argentina.