El Gobierno designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Infraestructura tras la salida de Carlos Frugoni

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, oficializó este lunes la designación de Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, en reemplazo de Carlos María Frugoni, quien dejó su cargo en medio de un escándalo por presuntas irregularidades patrimoniales.

La salida de Frugoni fue confirmada durante las últimas horas a través de un comunicado del Ministerio de Economía compartido en la red social X. "El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñaba desde enero del corriente año. En su reemplazo, el Ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura", expresaron.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA



El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñaba desde enero del corriente año.



En su reemplazo, el Ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario... April 27, 2026

En ese sentido, la renuncia de Frugoni se produjo luego de que una investigación periodística revelara que omitió declarar siete departamentos en Miami, así como dos sociedades comerciales en el exterior, información que no fue presentada ante los organismos de control correspondientes. El caso generó una fuerte repercusión pública y derivó en cuestionamientos tanto políticos como judiciales.

Según trascendió, el exfuncionario reconoció haber cometido un "error" al no incluir dichos bienes en su declaración jurada. Sin embargo, la magnitud de la omisión impulsó denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa, lo que aceleró su salida del Gobierno.

En este contexto, Herrmann asume el cargo con el desafío de reordenar el área de Infraestructura y recuperar la credibilidad institucional tras el impacto generado por el caso.

La llegada del nuevo funcionario forma parte de una reconfiguración más amplia dentro del área económica. En paralelo, este lunes se confirmó que Mariano Plencovich asumirá como nuevo secretario de Transporte, en una decisión orientada a consolidar el equipo técnico del Ministerio.

En tanto, Frugoni había asumido como secretario de Infraestructura tras desempeñarse como titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo que dejó en diciembre de 2025. Su breve paso por la función pública quedó marcado por la controversia que precipitó su renuncia.