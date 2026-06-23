El Gobierno impulsa un plan para eliminar las PASO y evitar "el post" comicios

En un momento complicado para el Ejecutivo, donde llueven las críticas por el caso Adorni, ANDIS y $LIBRA, además de una considerable pérdida de confianza, el Gobierno de Javier Milei busca reacomodarse de cara al 2027, año en que el presidente irá por su reelección. Según trascendió, su plan central será esquivar el "efecto PASO" y suprimir las elecciones primarias del calendario electoral.

Así, el oficialismo intentará evitar que esta instancia se transforme en un disparador de inestabilidad cambiaria y financiera, tal como ocurrió en las transiciones políticas previas del país.

Javier Milei irá por su reelección en 2027.

En la mesa chica de Balcarce 50 tienen claro que la iniciativa ya superó el terreno meramente legislativo y es una pieza estratégica de supervivencia política. Para conseguir este objetivo, la Casa Rosada activó un despliegue político encabezado por Eduardo "Lule" Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes llevan adelante una ronda de negociaciones con los gobernadores provinciales.

La estrategia parlamentaria requiere de alta precisión, ya que para modificar las reglas electorales la Constitución exige la mayoría absoluta del total de los miembros en ambas cámaras del Congreso.

En ese marco, se supo que el oficialismo busca seducir a mandatarios provinciales y legisladores aliados para alcanzar los 129 votos en Diputados y los 37 en el Senado.

El núcleo del argumento libertario señala que "las PASO operan como una encuesta nacional innecesaria financiada con recursos públicos". Desde el punto de vista del Ejecutivo, que la oposición unifique su oferta electoral mientras Javier Milei compite sin interna en su espacio generaría un desbalance.

Si el presidente obtuviera un resultado de entre 34 y 38 puntos y quedara por debajo de una oposición agrupada, los mercados interpretarían el escenario como el inicio de un cambio de ciclo, golpeando al Riesgo País y a los bonos soberanos.

Ya piensan en un "plan b"

Ante las dificultades para conseguir los votos absolutos, el entorno de Milei y la ministra Patricia Bullrich ya diseñaron planes de contingencia. El Plan B contempla reconvertir el sistema actual en las denominadas PAS (Primarias, Abiertas y Simultáneas), y eliminar la obligatoriedad del voto para la ciudadanía y manteniéndola solo para las fuerzas políticas.

Otra alternativa que se evalúa es acordar directamente una nueva suspensión de las primarias, y repetir excepciones previas, bajo el justificativo de priorizar el ahorro fiscal del Estado.

La meta definitiva de esta reforma, coordinada políticamente bajo el ala de Karina Milei, es simplificar la contienda hacia una polarización directa con el peronismo. Al remover el filtro de las primarias, el oficialismo busca consolidar la narrativa de "nosotros o ellos" desde el primer minuto de la campaña.