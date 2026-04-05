El oficialismo acelera para obtener la reforma de la Ley de Glaciares que tanta polémica generó

El gobierno nacional intentará la próxima semana tener aprobada la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa con la que busca incentivar las inversiones mineras en el país, que ya fue aprobada en el Senado y busca sanción definitiva en Diputados.



El cronograma parlamentario apunta a que el martes, tras los feriados por la Semana Santa, se emita dictamen a nivel de comisiones luego de escuchar a un grupo de especialistas convocados para tratar este tema.

La intención de máxima de los legisladores de La Libertad Avanza, por instrucciones directas de la Casa Rosada, es que el texto tenga dictamen el martes y quede en condiciones de ser debatido y aprobado el día después. En su paso por la Cámara Alta, en febrero, el proyecto obtuvo 40 votos favorables, 31 en contra y una abstención.

La principal polémica en torno a la ley radica en delimitar con precisión las zonas donde puede haber actividad minera, considerando las zonas de glaciares y sus alrededores. En general, las organizaciones ambientalistas plantean restringir esta área dedicada a la minería, contemplando glaciares y las periglaciares -lo que rodea el glaciar-, mientras que las empresas mineras buscan ampliar esta superficie y sumar más terrenos para sus operaciones.

La Ley de Glaciares recibió media sanción en el Seenado.

Ya se realizaron audiencias donde expusieron sobre estas cuestiones técnicas unos 400 oradores, que dieron argumentos a favor y en contra de estas dos posturas.

En el país hay, según el Inventario Nacional de Glaciares, más de 16.000 bloques de hielo en 12 provincias. La importancia de estos glaciares, más allá de su valor cultural y turístico, es que son fuente de los ríos que abastecen de agua a todo el país.

Los que plantean reparos a los cambios en la ley afirman que no proteger este bien de manera adecuada puede comprometer el futuro de un recurso tan escaso y valioso como el agua. Afirman también que los cambios propuestos apuntan a los glaciares que hoy son relevantes, pero dejan de lado a los que están inactivos, y pueden ser fuente de agua en el futuro.

Con estas cuestiones en la mesa se reunirán el martes las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde también se aguardan chispazos entre oficialismo y oposición en torno a la situación por la que es investigado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la lupa judicial por sus viajes al exterior y la compra de diversos inmuebles.

La Libertad Avanza decidió avanzar con la Ley de Glaciares y dejar para las próximas sesiones parlamentarias otra norma que impulsa el Ejecutivo, en especial el ministro Federico Sturzenegger, llamada Ley Hojarasca.