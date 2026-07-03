El PRO definió su agenda legislativa con varios guiños al Gobierno

El PRO comunicó este viernes los proyectos que buscará tratar en julio en el Congreso y envió un gesto de acercamiento al Gobierno luego de semanas de tensión por el escándalo Adorni. Es que entre las iniciativas figuran varios temas de interés para La Libertad Avanza como la reforma electoral, los cambios en el régimen de zonas frías y la propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada.

De esta forma, el partido que lidera Mauricio Macri mandó una señal de distensión al Gobierno de Javier Milei, tan solo pocas horas después de la asunción de Diego Santilli, un nombramiento que fue bien recibido en el PRO.

Cuáles son los temas que busca debatir el PRO

En un mensaje publicado en la cuenta en X del partido, desde el PRO indicaron que el bloque de senadores que lidera Martín Goerling Lara trabajará en "la actualización de la Ley de Salud Mental, la defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento de Zona Fría".

Además, aseguraron que impulsarán "la reforma electoral, la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales y el fortalecimiento de la legislación contra la criminalidad ambiental".

Por la misma vía, precisaron que la bancada de Diputados que conduce Cristian Ritondo promoverá el tratamiento de "ficha limpia, ley de desalojo y combate a la usurpación de tierras, reforma del Código Penal, agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo, reforma del financiamiento de los partidos políticos, uso productivo de las tierras ociosas de las rutas nacionales, endurecimiento de las penas por vandalismo rural, fortalecimiento de las herramientas para combatir el grooming e inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles".

"Porque el cambio también se construye desde el Congreso", recalcaron desde el PRO.