IEFA Latam Forum 2026: Pablo Quirno pidió a los empresarios que "miren a la Argentina e inviertan"

El canciller Pablo Quirno instó este martes a los referentes del sector privado a invertir en la Argentina, en el marco del IEFA Latam Forum 2026, celebrado en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario destacó las reformas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y la vigencia del plan macroeconómico orientado al equilibrio fiscal como los pilares para atraer proyectos de gran escala en el país.

Durante su exposición de apertura, Quirno remarcó la relevancia de normativas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma laboral. "Miren a la Argentina e inviertan", afirmó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ante un auditorio integrado por líderes de la industria energética, minera y tecnológica.

El canciller fundamentó el rumbo económico al señalar que la estabilidad es una condición previa indispensable para el crecimiento. Según Quirno, "un país no protege inversiones duraderas si antes no protege un marco de estabilidad, porque el desorden macroeconómico siempre termina alterando derechos, distorsionando precios relativos y castigando el ahorro".

Quirno destacó la relevancia de normativas como el RIGI y la reforma laboral durante la IEFA Latin Forum 2026.

En otro tramo de su discurso, el funcionario vinculó la sostenibilidad del superávit con la reducción de la presión tributaria: "Ninguna decisión regulatoria, tributaria o cambiaria puede poner en riesgo el equilibrio fiscal", y afirmó que esta premisa permitió reducir el Impuesto PAIS y otras cargas hasta alcanzar el 2,5% del PBI.

El canciller destacó al RIGI como una herramienta central para sectores que requieren previsibilidad y horizontes temporales extensos, tales como la minería, la agroindustria y la extracción de minerales críticos.

Según datos oficiales, este régimen ya cuenta con 12 proyectos en desarrollo por un total de u$s26.000 millones y otros 20 en etapa de evaluación.

La agenda del foro, que continúa con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el CEO de YPF, Horacio Marín, pone el foco en el potencial de Vaca Muerta.

En este sentido, Quirno precisó que la actividad de la central ya representa el 60% de los 400.000 barriles diarios extraídos en el país, lo que interpreta como una señal de confianza de los inversores ante reglas claras.

Luego, en diálogo con la prensa, el funcionario se refirió a la reciente misión Argentina Week en Nueva York, donde se obtuvieron compromisos de inversión superiores a los u$s16.000 millones.

Asimismo, señaló que la economía nacional posee la solidez necesaria para resistir los efectos externos derivados de los conflictos bélicos en Medio Oriente y su impacto en el riesgo país.

Sobre la agenda internacional, Quirno confirmó que la visita oficial del presidente Javier Milei a China sigue programada, aunque evitó precisar una fecha exacta.

Al ser consultado sobre posibles líneas de crédito con los Emiratos Árabes Unidos, el canciller optó por no dar detalles y derivó la respuesta al Palacio de Hacienda.

Por último, el funcionario atribuyó los cambios que se pudieron lograr en estos últimos meses gracias al respaldo obtenido en las elecciones legislativas 2025. Este resultado permitió "ordenar el Estado, modernizar normas laborales y resguardar el ahorro", remarcó Quirno.