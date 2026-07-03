Impulsan una ley para regular el trabajo en aplicaciones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave para regular el trabajo en plataformas digitales. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, se elaboró un proyecto de ley que busca proteger a los miles de repartidores y conductores que se desempeñan en distintas aplicaciones.

La iniciativa fue enviada recientemente a la Legislatura provincial, en un contexto donde se estima que, a nivel nacional, entre 600.000 y un millón de personas trabajan mediante estas plataformas, con una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El proyecto surge como una respuesta al vacío normativo que dejó la reforma laboral. Correa sostuvo que "el gobierno de extrema derecha del presidente (Javier) Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho".

La iniciativa apunta al fortalecimiento de las inspecciones laborales, con foco en las denominadas "tiendas invisibles".

Estos establecimientos, que operan a puertas cerradas, deberán contar con condiciones mínimas como sanitarios, agua potable y espacios de descanso tanto para los trabajadores internos como para los repartidores que esperan los pedidos en la vía pública.