Inflación de junio: el Gobierno y las consultoras privadas prevén que el índice quedará por debajo del 2%

El Gobierno y las principales consultoras dedicadas al análisis macroeconómico coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría perforado el piso del 2% en junio.

Esta estimación oficial y privada reafirma la tendencia de desaceleración en el incremento de los precios minoristas que defiende el presidente Javier Milei.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, anticipó el cálculo del Gobierno y estimó que la inflación del sexto mes del año será del 1,9%.

Según los cálculos del Gobierno, la inflación de junio será de 1,9%.

Además, el funcionario remarcó en conferencia de prensa que las cifras oficiales se alinean con los relevamientos de las consultoras privadas. "La vemos en 1,9% si tengo que dar un número. Yo lo proyecto a veces tomando la Fundación Libertad y Progreso, que tiene sus propias estimaciones y, la verdad, muy cercanas".

No obstante, el vocero aclaró que se trata de una aproximación sujeta a variaciones: "Es una proyección, y si tengo que dar un número, es ese. Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo".

El funcionario también aportó datos sobre los procesos de desinflación en contextos de alta volatilidad. Respecto a la dinámica de los precios, el vocero señaló que, "académicamente, en la historia de muchos países que vienen de niveles de inflación arriba del cien por ciento, primero hay una caída contundente y luego hay una inercia que cuesta romper".

Por otra parte, desde el Gobierno vincularon la escalada inflacionaria registrada en los primeros meses del año -que tuvo su pico en marzo (3,4%)- con el calendario político reciente. En este sentido, el vocero indicó que la situación hubiese sido diferente sin "todo lo preelectoral" que "afectó" al resultado de los indicadores económicos.

"Fue tremendo lo que pasó. Lamentablemente, describe un poco a la Argentina, asusta a los mercados. Después no tenemos los niveles de inversión que quisiéramos", aseguró Ravier.

Inflación de junio: el pronóstico de las consultoras privadas

Las firmas Eco Go y C&T coincidieron en que la inflación nacional se ubicó en un 1,9% mensual en el sexto mes del año.

Por su parte, la consultora Analytica realizó proyecciones que marcan una desaceleración aún más marcada, situando la estimación del indicador de precios en 1,8% para junio.

El dato definitivo se dará a conocer el próximo 10 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).