Javier Milei se mostró con Manuel Adorni y se burlaron de las versiones sobre su posible salida

El presidente Javier Milei brindó este jueves otra nueva muestra de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incluso se burlaron de las versiones sobre la posible salida del ministro coordinador.

En una publicación en su cuenta en X, Adorni subió una foto junto al líder de La Libertad Avanza (LLA) con el mensaje: "El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin".

En la imagen se observa al jefe de Gabinete sonriente mientras que el Presidente está vestido con el tradicional mameluco de YPF que suele utilizar y realizando su habitual gesto de aprobación con los pulgares arriba.

De esta forma, Milei vuelve a expresar su respaldo a Manuel Adorni, quien quedó envuelto en un escándalo en los últimos días por la decisión de llevar a su esposa, Betina Angeletti, en la comitiva que viajó en el avión presidencial para participar de la Argentina Week en Nueva York. Esto motivó duras críticas de la oposición e incluso el inicio de una investigación judicial.

En medio de la polémica, el referente de LLA dejó en claro su apoyo al jefe de Gabinete al llevarlo a un viaje a Córdoba para que lo acompañe en un acto en la Bolsa de Comercio.

Manuel Adorni acompañó a Javier Milei a un acto en Córdoba.

Además, este jueves, tanto Milei como Adorni utilizaron sus redes sociales para desmentir y criticar una nota publicada en un matutino porteño en la que mencionaba la posibilidad de que el jefe de Gabinete deje la gestión de La Libertad Avanza.