Javier Milei se reunió con el presidente de Israel y recibió la máxima distinción civil de ese país

Luego de haber sido distinguido con un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bar-Ilan, en Ramat Gan, el presidente Javier Milei se reunió este lunes con su par israelí Isaac Herzog. Durante el encuentro recibió la Medalla Presidencial de Honor, la máxima distinción civil en ese país, en reconocimiento a su continuo respaldo.

"La recibo con el honor que merece y como otro cálido gesto del pueblo de Israel, que en cada visita me brinda su afecto característico. Así como me siento honrado por esta distinción, celebro el continuo acercamiento entre nuestros pueblos; celebro la consolidación de esta amistad, que ha sido uno de los pilares de la política exterior de nuestro gobierno, como parte de un retorno a los valores judeocristianos que supieron hacernos grandes", aseguró el libertario.

"La Argentina supo desviarse de ese camino, renegando de sus valores fundacionales en busca de alternativas que justifiquen los esquemas de poder de los gobiernos de turno. Hoy, gracias a que el pueblo argentino volvió a elegir las ideas de la libertad, hemos retomado la senda de Occidente, los valores judeocristianos y toda aquello que nos hizo grandes como civilización", remarcó Milei en su mensaje.

Mira en vivo la ceremonia de la presentación de la Medalla Presidencial de Honor al Presidente @JMilei en Jerusalén. https://t.co/GieIV1nu0f April 20, 2026

Y agregó: "De todo aquello que recuperamos, pocas cosas son más destacables que el estrecho vínculo de amistad entre nuestras naciones. Una fraternidad que siempre existió de pueblo a pueblo, que ningún gobierno pudo quebrar y que hoy se presenta más fuerte que nunca. La Argentina e Israel representan, cada uno desde su lugar, una misma causa al mantener viva la llama de la libertad. Queremos que la amistad entre la Argentina e Israel perdure en el tiempo".

La reunión formó parte de la agenda de Milei en Israel, donde ayer vio al primer ministro Benjamín Netanyahu, uno de sus principales aliados internacionales junto con el estadounidense Donald Trump. En el encuentro se anunciaron avances en materia de geopolítica, conectividad aérea e inteligencia artificial.

La actividad del Presidente este lunes en Israel concluirá en Yeshiva Hebron, la más importante academia talmúdica, donde disertará y será condecorado por un grupo de rabinos.