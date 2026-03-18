Javier Milei será protagonista en Tucumán: habla en el Foro Económico del NOA

Después de arrancar la semana en Córdoba, el presidente de la Nación, Javier Milei, volverá este jueves al interior del país esta vez para visitar Tucumán, provincia afectada recientemente por inundaciones. Dará un discurso por la tarde en el Foro Económico del NOA (FENOA 2026), un encuentro empresarial destacado en la región.

Viajará desde Buenos Aires acompañado por la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Formará parte del encuentro el exministro del Interior y referente de La Libertad Avanza local, Lisandro Catalán.

Se trata de una provincia que acaba de sufrir un fuerte temporal, con varias zonas todavía con problemas de acceso y múltiples familias afectadas, a la vez que más de 100 escuelas siguen sin clases por las inundaciones,

Milei dará el tercer discurso de la semana en Tucumán

El líder de La Libertad Avanza brindó una encendida presentación en la Bolsa de Comercio el lunes y realizó diversos posteos a lo largo de la semana enfocado en la baja de la inflación mayorista y en el rumbo económico.

Este miércoles hizo lo propio durante el homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad (exCCK).

Javier Milei este lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Se espera que la disertación del Presidente en el norte del país vaya en la misma dirección.

Milei hablará por tercera vez en público en una semana con varios frentes políticos que arden, entre los señalamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las novedades sobre la causa judicial $LIBRA.

Milei suspendió una caravana en Tucumán

En ese coyuntura y sumada la situación que atraviesa Tucumán por las inundaciones, el presidente Javier Milei suspendió una caravana de la militancia violeta que iba a encabezar en la localidad de Yerba Buena.

De esta manera, concentrará su visita de este jueves en un importante hotel de la ciudad de San Miguel de Tucumán donde se desarrollará el Foro Económico. Se estima que allí saludará a los que se acerquen a las inmediaciones del lugar.

El evento suele convocar a líderes empresariales y políticos para debatir inversiones, competitividad y desarrollo productivo en el norte argentino.



