Javier Milei, sobre la guerra en Medio Oriente: "Apoyo absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel"

A más de un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, el presidente Javier Milei volvió a respaldar este lunes la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo hizo en una entrevista extensa con el diario español El Debate, en cuya primer entrega, publicada ayer, había destacado la baja de la inflación y defendido el rumbo económico adoptado por su gobierno.

"Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel. Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar", aseguró el líder de La Libertad Avanza, en otra señal clara de su alineamiento geopolítico con el presidente norteamericano, Donald Trump, y el premier israelí, Benjamín Netanyahu.

"A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Netanyahu. De hecho, digamos, Israel es el bastión de Occidente. Es decir, Occidente, si lo quiere definir de alguna manera, es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeo cristiana. Israel es la base de la cultura judeo cristiana", insistió Milei.

Javier Milei ratificó su apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"En el fondo -continuó- son los valores sobre los cuales se construye el capitalismo libre de empresa. Por eso usted va a tener a los terroristas aliados con la izquierda y en contra de Israel. Porque si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo. Es decir, le pega a la base fundacional del capitalismo que son los valores judeocristianos".

Milei dejó en claro su postura en un escenario de escalada en Medio Oriente y de una serie de decisiones del gobierno argentino frente a Irán. Una de ellas fue la expulsión del encargado de negocios de ese país, Mohsen Soltani Tehrani, que había sido declarado persona "non grata". La medida se concretó el último sábado.

Y este lunes, la administración de La Libertad Avanza oficializó la incorporación de la Guardia Revolucionaria iraní al registro de organizaciones terroristas. A partir de dicha medida, endureció su postura frente a las recientes advertencias de Teherán y reforzó los mecanismos de seguridad nacional.

Nuevas críticas de Milei a Pedro Sánchez

En la entrevista con el diario El Debate, el Presidente renovó los cuestionamientos a su par español, Pedro Sánchez. "La libertad, afortunadamente, empieza a ganar terreno porque los ciudadanos se dieron cuenta de que el socialismo, en sus distintas versiones, es siempre, y en todo lugar, un fenómeno empobrecedor y asesino. Y ustedes lo tienen en estado embrionario en España. El impresentable de Sánchez es todavía un pichón, esperen a conocer la versión aumentada de los Kirchner. Y van a saber que Sánchez (a su lado) es todavía un pichón de águila", afirmó.

"Lo que los protege a los españoles es el hecho de que están dentro de la Unión Europea. Si no, Sánchez ya los hubiera destruido", agregó.