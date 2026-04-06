El Gobierno de Javier Milei oficializó la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno nacional oficializó este lunes la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerar que representa una "amenaza para la seguridad nacional".

La decisión quedó establecida esta madrugada mediante la Resolución Conjunta 3/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida fue tomada en conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, en línea con lo que había anticipado la Oficina del Presidente en un comunicado oficial.

Según detalla el texto oficial, la medida se basa en informes reservados elaborados por las carteras involucradas, las cuales concluyeron que la organización constituye una "amenaza externa real o potencial" para la Argentina.

La normativa también sostiene que los integrantes de la Guardia Revolucionaria ponen en riesgo "la vida, los bienes y el patrimonio" de los ciudadanos, y menciona evidencia vinculada con su presunta participación en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas.

Entre ellos, se destacan los ataques ocurridos en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, dos de los episodios más graves en la historia reciente del país.

La decisión del Gobierno fue respaldada por los Estados Unidos. En ese contexto, el Departamento de Estado destacó la iniciativa a través de un mensaje público, en el que valoró las acciones de la administración de Javier Milei para combatir el terrorismo.

En contraposición, desde Irán rechazaron la medida y advirtió sobre sus consecuencias diplomáticas. En un comunicado difundido por su embajada en Uruguay, el régimen calificó la decisión como perjudicial para las relaciones bilaterales y alertó sobre un "precedente peligroso" en el plano internacional.

Por su parte, la inclusión en el RePET implica que la organización queda formalmente señalada como entidad vinculada al terrorismo, lo que habilita herramientas legales para el congelamiento de activos y otras medidas preventivas en territorio argentino.

Con esta decisión, el Gobierno refuerza su política de seguridad y su posicionamiento internacional en materia de lucha contra el terrorismo, en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes.

Qué es la Guardia Revolucionaria

La Guardia Revolucionaria de Irán fue creada en 1979 tras la Revolución Islámica como una fuerza paralela al ejército regular iraní. Con el tiempo, se consolidó como un actor central en la estructura política, militar y económica del país.

Actualmente, mantiene influencia directa en el sistema político -con representación en el Parlamento- y controla sectores clave de la economía iraní.