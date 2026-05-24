La Libertad Avanza lanza "Cabildo Abierto", su nueva iniciativa en la provincia de Buenos Aires

"Cabildo Abierto por la Libertad" es la nueva iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires cuyo lanzamiento se concretará este lunes 25 de mayo. Se trata de una propuesta que apunta a que los dirigentes puedan tener contacto directo de los vecinos.

La actividad se llevará a cabo en los 135 municipios bonaerenses y participarán funcionarios nacionales, entre ellos, el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque aún no trascendió que localidad visitará. El diputado nacional y titular de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, estará en Pilar.

Cuál es el objetivo del "Cabildo Abierto por la Libertad"

Desde LLA indicaron que la convocatoria "apunta a recuperar el espíritu fundacional, invitando a los bonaerenses a acercarse con sus ideas, reclamos y propuestas". "Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia", resaltaron.

La actividad consistirá en la instalación de mesas militantes frente a los concejos deliberantes de cada municipio, buscando garantizar cercanía con el vecino y visibilidad en cada distrito. Además de funcionarios nacionales, participarán diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros escolares, entre otros dirigentes libertarios.

La decisión se realizar el lanzamiento un día feriado es para no interferir en las responsabilidades institucionales de los funcionarios durante la semana laboral.

Según expresaron desde LLA a la agencia Noticias Argentinas, la información que se logre relevar durante la jornada será sistematizada a nivel provincial con el objetivo de elaborar propuestas legislativas y de gestión concretas.