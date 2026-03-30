Luis Caputo cruzó a Axel Kicillof por YPF: "La expropiación ahuyentó las inversiones que están llegando ahora"

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este lunes al cruce del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que defendió los beneficios de la expropiación de YPF en 2012 y cuestionó al presidente Javier Milei.

Caputo eligió sus redes sociales para rechazar los argumentos brindados por Kicillof en una conferencia de prensa. "Lo que dice es tan alocado que sólo puede ser tomado en serio por un grupo menor de fanáticos", publicó el Ministro en su cuenta de X.

"Los dólares del superávit energético son resultado de la estatización de YPF", fue uno de los argumentos de Kicillof para apoyar la expropiación de la petrolera durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. A partir de esos dichos, Caputo publicó un largo posteo, en el que expresó una postura distinta.

Para Caputo, Kicillof "sólo puede ser tomado en serio por un grupo menor de fanáticos".

"Como el Gobernador bien sabe, el superávit energético nada tiene que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, Caputo explicó sus razones del superávit energético actual del país: "Recompusimos tarifas, de manera de dar la señal de precios correcta para incentivar la inversión y cancelamos la deuda heredada. Y diseñamos el RIGI, justamente para garantizar la seguridad jurídica que el Gobernador se cansó de desacreditar con la irresponsabilidad de sus actos".

Después de destacar esas medidas, el Ministro opinó que "la reversión de déficit a superávit energético se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada". Y siguió: "Todas las petroleras están invirtiendo ahora miles de millones de dólares, y son todas empresas privadas. De hecho, la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas".

Según Kcillof: "Los dólares del superávit energético, son resultado de la estatizacion de YPF".

Como el gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de politica economica y energética llevada a cabo por nuestro... — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 30, 2026

Además, Caputo apuntó contra la estrategia energética del kirchnerismo. "Hubiera continuando con tarifas pisadas, generando un mega déficit fiscal, financiado con una mega emisión, generando una mega inflación. Mucho menos se les hubiera ocurrido diseñar un RIGI", consideró.

En el cierre de su posteo, el funcionario aseveró que "la expropiación de YPF atrasó diez años el desarrollo de Vaca Muerta, ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente, costándole al país decenas de miles de millones dólares en exportaciones no concretadas".