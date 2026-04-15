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Miércoles, 15 de abril de 2026

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Luis Caputo llegó a Washington para conseguir un préstamo de $1.000 millones del FMI: ¿Cuál es su agenda?

Participará en las Sesiones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Conocé qué otra actividad tiene programada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó este miércoles a Washington, Estados Unidos, para participar en las Sesiones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que se reúnen sus colegas y presidentes de bancos centrales de todo el mundo. 

El viaje del jefe del Palacio de Hacienda se produjo así cuando el Gobierno de Javier Milei busca cerrar con el organismo multilateral de crédito la segunda revisión del programa, que permitiría un desembolso de 1.000 millones de dólares. 

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