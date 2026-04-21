Javier Milei recordó a Francisco con fotos de ellos dos: "Aquí, con el argentino más importante de toda la historia"

El presidente Javier Milei recordó este martes al Papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte, calificándolo como "el argentino más importante de la historia" y encendiendo una vela en el Santo Sepulcro en medio de su gira por Israel.

El jefe de Estado encendió una vela conmemorativa y realizó un minuto de silencio en la iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y parte de su comitiva oficial.

El posteo que hizo Javier Milei en su cuenta de X.

La publicación buscó honrar la memoria del Pontífice, a pesar de las diferencias políticas y económicas que marcaron su relación previa, y ratificar un cambio de postura iniciado tras la asunción de Milei, apostando por el respeto a la figura del Pontífice argentino.

Cabe destacar que años atrás, en una entrevista con Canal 9, el economista criticó fuertemente a Jorge Bergoglio. "El Papa es el representante del maligno en la tierra", sostuvo, además de tratarlo de "imbécil", "comunista", y admirador de la "justicia social".

Múltiples homenajes a Francisco

Mientras el mandatario argentino se encuentra en su tercera visita oficial a Israel, la Iglesia Católica argentina y sectores de la oposición conmemoraron el aniversario en la Basílica de Luján.

El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a la edad de 88 años. Su muerte ocurrió a las 07:35 horas en su residencia de la Casa de Santa Marta, en El Vaticano.