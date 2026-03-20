Realizan nuevos allanamientos en las sedes de la AFA

La Justicia efectúa este viernes nuevos allanamientos en sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El operativo fue ordenado por el juez de Campana, Adrián González Charvay, y se busca documentación vinculada a negocios de la entidad con la empresa de Javier Faroni.

Las tareas están a cargo de personal de Prefectura y se llevan a cabo en el edificio ubicado sobre la calle Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza.

Las autoridades buscaron los contratos firmados entre la asociación que conduce Claudio "Chiqui" Tapia y la compañía TourProdEter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillette, que ostenta la representación de los negocios de la Selección en el exterior.

La investigación, en tanto, comenzó a cargo del juez Luis Armella, a quien González Charvay le pidió el expediente días atrás. La hipótesis principal es que la compañía administró 260 millones de dólares de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos 42 millones de dólares a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.

Asimismo, González Charvay también es el magistrado que está al frente del expediente por la mansión en la zona norte del Gran Buenos Aires valuada en 17 millones de dólares y que es atribuida a Tapia y su mano derecha y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.



