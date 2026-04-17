Sigue el escándalo Adorni: pasó un fin de semana largo en un lujoso hotel de Bariloche

El escándalo en torno a la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas trascendió otro viaje de lujo que realizó ya que se hospedó durante un fin de semana largo en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche y habría gastado miles de dólares.

El viaje fue durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024, a tan solo seis meses de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.

En ese entonces, Adorni era vocero presidencial y cobraba unos 3 millones de pesos por lo que la nueva polémica está en cómo afrontó otro costoso viaje. Sólo los gastos por las habitaciones, superarían los 2.000 dólares. Además, una cena en el lujoso hotel no baja de los 130.000 pesos por persona.

El de Bariloche es el tercer viaje de lujo confirmado que realizó Manuel Adorni desde que es funcionario nacional. Se suma a las vacaciones en Aruba y la estadía en Punta del Este, ciudad a la se trasladó en un avión privado.

El viaje a un hotel de lujo al sur del país también muestra que el ministro coordinador mintió en una de las entrevistas que dio en las que intentó defender su accionar cuando comenzó a quedar en el ojo de la tormenta por el estilo de vida que lleva.

"Creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días", respondió Adorni cuando fue consultado por el viaje en avión privado a Punta del Este en febrero de 2026. En ese momento, el jefe de Gabinete también ya era duramente cuestionado por la oposición por llevar a su esposa Bettina Angeletti en la comitiva que participó de la Argentina Week en Nueva York.