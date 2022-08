El tema del momento de los últimos días pasa, sin dudas, por el furor de las figuritas del Mundial de Qatar 2022 y la locura de la gente por obtener el valioso álbum. Ambos contenidos se encuentran agotados, y esta cuestión es lo que reclaman los integrantes de la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quienes exigieron a la empresa Panini la "exclusividad" de ventas de figuritas y que no sean distribuidos en ningún otro medio.



Con el lanzamiento oficial del álbum el pasado miércoles 24 de agosto, las ventas de figuritas volaron en cuestión de días y, por el momento, es una cuestión de suerte conseguir paquetes a estas horas. Una de las denuncias emitidas desde el organismo, por la faltante de sobres, a la empresa responsable de fabricar las figuritas oficiales del mundial, tiene que ver con la comercialización de paquetes por otros medios que no sean kioscos.



El vicepresidente de UKRA, Ernesto Acuña, dialogó con los medios de comunicación y denunció la dificultad para conseguir figuritas en puestos. Dicho problema se lo atribuyó directamente a Panini por la entrega de paquetes "a supermercados, estaciones de servicio y a los kioscos cadena". En esa línea, los kiosqueros amenazaron con bloquear la entrada de la empresa para que "no salga ningún camión más a los lugares que no sean los habituales de distribución".



A continuación, una de las voces destacadas de la delegación dijo que desde el gremio se sienten "traicionados" por la compañía fabricante de las figuritas: "Hay enojo, bronca e indignación. Hace cuatro años que le vendemos las colecciones a la empresa". Para cerrar, agregó que "la única manera que termine esto es que las figuritas vayan al kiosco"





Escasez de figuritas en los kioscos: un problema mayor para los vendedores

Ernesto Acuña no minimizó la cuestión de la falta de figuritas en los kioscos y hasta exigió a las máximas autoridades del país para que intervengan en el problema. “Señores gobernantes por favor hagan algo”, reclamaron desde la unión de kiosqueros la intromisión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y hasta Horacio Rodríguez Larreta, entre las figuras de la política mencionadas días atrás.



Tal problemática, no menor para los vendedores, lo relacionan directamente con las perdidas de incremento monetario que genera la falta de paquetes de figuritas. "Las ganancias para los kiosqueros es de 120 pesos y les deja un margen de ganancia de 30 pesos", reclamó Acuña, quien sugirió la ayuda del Estado nacional para que "los kioscos de barrio no desaparezcan".



Otra de las razones por las cuales los kiosqueros piden exclusividad en la venta de figuritas oficiales del Mundial de Qatar es para evitar el sobreprecio de las mismas. "Yo quiero vender el paquete a 150 pesos pero si se lo dan a otros canales es obvio que van a salir a mucho más. El kiosquero es el que le ve la cara a los vecinos después", reclamó Acuña suplicando una pronta solución al problema.