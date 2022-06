Decenas de miles de familias, con esperanzas diversas, algunas todavía confían en reencontrarse con sus seres queridos, y otras tantas, se conforman al menos con saber por qué jamás regresaron.

Casi ninguna de las causas por averiguación de paradero que se están llevando a cabo, han avanzado considerablemente desde sus inicios, lo que profundiza aún más la pesada incertidumbre con la que viven los familiares de desaparecidos.

Ante investigaciones que no avanzan y el paso del tiempo, los seres queridos de cada persona perdida experimentan sensaciones diversas e incluso contradictorias, en las que la incertidumbre y la esperanza son las más predominantes.

El recordado caso de Norma Penjerek

Una de las primeras ausencias más recordadas en la historia policial argentina es la de Norma Penjerek, de 16 años. Es, y no fue, porque desde el 29 de mayo de 1962 nada se sabe de la menor, desde el momento en que se retiró del domicilio de su maestra particular de inglés, situado a dos kilómetros de su casa, en el barrio porteño de Flores.

Norma Penjerek desapareció a sus 16 años.

En materia de investigación se desencadenaron múltiples versiones, algunas de ellas irrisorias, como una supuesta venganza nazi contra el papá de Norma, Enrique Penjerek, por haber este supuestamente entregado al referente del Reich Adolf Eichmann al servicio de inteligencia israelí.

No obstante, fue detenido Pedro Vecchio, un zapatero de Florencio Varela, acusado por una prostituta de haber secuestrado a la adolescente para ofrecerla en orgías sexuales.

La portada de la noticia publicada en 1962.

A su vez, en principio, los investigadores confirmaron que los restos óseos hallados en un predio de Llavallol correspondían a la joven. Sin embargo, años después se comprobó todo lo contrario, y sus padres fallecieron sin tener conocimiento de dónde está.

La desaparición de Sofía Herrera

Más cercana en el tiempo, otra desaparición emblemática es la de Sofía Herrera, quien fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008 en el campamento John Goodall, de Río Grande, en Tierra del Fuego.

Desde entonces, no hay precisión alguna con respecto a la niña, de 3 años en aquel tiempo. En este sentido, María Elena Delgado, mamá de Sofía, reconoció que “siempre llegan datos de cualquier lado de la Argentina, a Mississing Children, a nosotros, a la policía. La última pista provino de la provincia de San Juan y estamos a la espera”.

Ya pasaron 13 años de la desaparición de Sofía Herrera.

Al mismo tiempo, Delgado reveló: “Estamos solicitando un pedido de paradero de un ciudadano chileno que estaba en el camping y que dijo que un amigo le había hecho daño a Sofi, y que estaba en un terreno", reveló.

Siguiendo con su relato, la mujer continuó dando algunos detalles: "En principio, no le creyeron, pero uno de los chicos que estaba con ella brindó un testimonio coincidente en un 75 %, nunca se había olvidado de lo que pasó”.

Sofía Herrera junto a su madre.

Sin embargo, no hay indicios firmes, y la principal sospecha de la madre radica en que “se la llevaron de la provincia, porque, si no, la hubiésemos encontrado", y continuó: "Yo tengo esperanza de que aparezca”.

Tania Ayelén Merlo desapareció en 2010

Por otro lado, once años tenía Tania Ayelén Merlo cuando desapareció el 28 de marzo de 2010, en Alejandro Korn. Según el relato de su padrastro, Gabriel Fumarola, Tania tomó un tren rumbo a la estación Hipólito Yrigoyen, donde la esperaba su mamá.

Tania Ayelén Merlo

Sin embargo, nunca llegó, y la primera hipótesis de su desaparición apuntó contra una familia con frondosos antecedentes policiales, en cuya casa había estado Fumarola la noche anterior. Allí se desarrollaron operativos rastrillajes que no arrojaron resultado alguno. A más de una década de su pérdida, su familia presiente que la niña fue captada por una red de trata.

El caso de María Cash

El 8 de julio de 2011, María Cash se comunicó por última vez con su familia, durante un largo y confuso periplo por el norte argentino. Había viajado el 4 del mismo mes desde Retiro hacia San Salvador de Jujuy, donde la esperaba un amigo. Jamás se encontró con él, estuvo en San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

No hay avances en su investigación.

Luego de aquel contacto vía e-mail, su familia no supo más de ella e inició una tediosa búsqueda sin éxito hasta el día de hoy, y en la cual Federico, papá de María, murió el 28 de abril de 2014, en un accidente de tránsito, a la altura de la localidad pampeana de Pehuelches, cuando se dirigía a Jujuy, ante una nueva pista de su hija.

Siete años de la desaparición de Diana Colman

El 12 de mayo pasado, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de 2.500.000 pesos a quien aporte una información que esclarezca el paradero de Diana Colman, desaparecida el 19 de junio de 2015.

En este sentido, Isabel, mamá de Diana, remarcó: “Tras siete años no encuentro una solución", y reveló: "No hay nada como madre que me convenza de que se hizo todo por encontrarla”.

Se ofreció una millonaria recompensa.

Para la madre de Colman, el principal sospechoso de la ausencia de su hija es la ex pareja de esta, Juan Marcelo Sardinas, a quien la mujer consideró que “era obsesivo". "Yo apunté a él porque mi hija me dijo que lo iba a ver”, reconoció la mujer.

Una de las aristas de la investigación sostiene que la joven, de 25 años, estaba embarazada y concurrió a un lugar en el que practicaban abortos, en base al testimonio de Sardinas. Por eso, Isabel enfatiza su sospecha contra el hombre, argumentando que “la acompañó hasta allí, y si le pasó algo malo a ella, él no la cuidó”.

El caso de Cristina Belén Pérez

También se ofrece una recompensa de 1.500.000 pesos por todo dato relativo a Cristina Belén Pérez, de 22 años. Ella atravesaba su cuarto mes de embarazo cuando Luis, su papá, llegó a socorrerla, en el instante que era sometida a golpes por su pareja, Armando Ávalos, el pasado 14 de enero.

En aquella oportunidad, el padre de la víctima advirtió que “estaba perdida, mientras él la amenazaba a unos veinte metros y después se fueron juntos”.

Cristina Belén Pérez.

Posteriormente, no se la vio más, y por eso la causa se enfocaba en su concubino, hasta que el 7 de marzo fue detenido Julio Perezlindo. Al hombre de 44 años lo apresaron por realizar varias extracciones con la tarjeta de débito de Pérez.

En su testimonio, Perezlindo reconoció que la desaparecida estuvo en su casa hasta el 20 de enero, jornada en la que se retiró, tras sustraerle algunas de sus pertenencias. Según el sospechoso, Belén le reconoció el robo días después, y por eso le entregó el plástico con la clave de acceso.

Se llevó a cabo un mega operativo para encontrarla.

Luego de aquel giro brusco en la investigación, surgieron versiones que la ubicaban a la mujer en Retiro y en Constitución. Sin embargo, su papá dejó en claro que “en todo esto está metido el marido de mi hija”.

El caso de Tehuel de la Torre conmovió a todo el país

El año pasado se registraron dos sucesos resonantes, que recorrieron el país. El primero de ellos tuvo lugar el 11 de marzo, cuando Tehuel de la Torre se dirigió hacia la casa de Luis Ramos, en Alejandro Korn, porque este le había ofrecido trabajar de mozo.

Tehuel de la Torre.

Esa misma jornada se los vio a ambos caminar en una canchita situada a 150 metros del domicilio de Ramos, y muy cercana a la vivienda de Oscar Montes.

Luego de ello, nada puede dar cuenta de dónde está el joven trans, a pesar de que se hallaron rastros de sangre, su campera y su celular, y que Montes y Ramos están detenidos, imputados por “homicidio agravado por el odio a la identidad de género”.

Un año de la desaparición de Guadalupe Lucero

Pocos meses después, a las 19.30 del 14 de junio de 2021, se remonta la desaparición de Guadalupe Lucero, cuando estaba jugando en la vereda a unos pocos metros de la casa de su abuela, en la ciudad de San Luis.

Desde aquel momento se realizaron 400 rastrillajes y 1300 procedimientos y se indagó a 600 testigos, pero nada de esto implicó un avance en la investigación.

Guadalupe Lucero tenía tan solo 5 años cuando desapareció.

Por lo tanto, el próximo martes a las 17, en Bolívar, esquina Colón, frente al Muro de la Sociedad Española, se convocarán los familiares de la niña, de 5 años, al cumplirse un año de su ausencia.

En este contexto, Eric Lucero, papá de Guadalupe, aseguró que “se investigan todas las hipótesis, porque no hay nada certero. No han encontrado nada de nada, ni una sola pista firme, por eso no se descarta nada”.

El testimonio de Eric da cuenta de una tendencia preocupante en materia de búsqueda de personas: en su gran mayoría están en punto cero, mientras miles de familias claman por un mínimo avance.