TURISMO LOCAL 06-05-2022 14:43 Escapadas en Buenos Aires: el pueblo que tiene una historia fascinante, y que enamora por su tranquilidad y buena comida

¿Querés salir a pasear el fin de semana y no sabes a donde ir? Entonces no te podés perder Tapalqué, la pequeña localidad bonaerense que no deja de sorprender a los turistas. Los detalles, en la nota.