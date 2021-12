L-Gante y La Chabona protagonizaron otro escándalo en Instagram, luego de que el creador de la "Cumbia 420" se peleara con el organizador del evento (y manager de La Chabona), en el que se presentaba la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera.

En el medio del cruce entre L-Gante y el Christian Manzanelli, representante de La Chabona, quien salió a defender a su manager fue la propia cantante de cumbia del momento.

Según se pudo ver en el video que trascendió luego de la presentación de la pelea en el hotel Hilton de Puerto Madero, L-Gante arremetió verbalmente contra Christian Manzanelli (representante de artistas) y también lo agredió físicamente.

L-Gante amenazó al representante de la Chabona.

"Tenés miedo, put***, tenés miedo que te rompa la boca", había increpado el cantante de "Malianteo 420" contra Manzanelli, quien reculó atemorizado tras el ataque de furia del artista. El enojo del joven cumbiero vino, al parecer, por una pregunta que le había hecho el manager y organizador del evento.

“Le pregunté por qué, si es tan humilde como dice, no me responde desde hace un año cuando le pregunto si puede grabar una canción con La Chabona y darle una posibilidad”, manifestó más tarde Manzanelli.

Los duros mensajes de La Chabona contra L-Gant e

Con el objetivo de defender a su representante, La Chabona cruzó fuertes mensajes privados en Instagram contra L-Gante. El autor de "El más piola", le había escrito a la joven cantante: "Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese 'logi' es tan inteligente, que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones... porque queriendo apagar a los demás no se progresa".

Manzanelli junto a la Chabona.

Por su parte, La Chabona le contestó: "Sos un gato y con vos todo mal. No tenés códigos. Te pegaron dos gritos y saliste corriendo, Gil. Me paro de mano por mi representante". Además, continuó con su duro descargo al decirle que estaba "re pasado de gilada".

"Soy una mujer, aprendé a respetar a las mujeres. No todo es droga, gato. Qué onda, ese gil de Maxi solo te da gilada para que estés así", sostuvo la intérprete de "El Tóxico" y "La tiene chiquitita", quien también le exigió al cantante de 21 años que pida disculpas y que la respete porque ella es una mujer. "Vos venís de una mujer. Te pedí mil oportunidades y, cuando no eras nadie, yo publicaba tus cosas. No tenés códigos", concluyó La Chabona.

Los mensajes que le mandó La Chabona a L-Gante.

Las declaraciones de Manzanelli tras su pelea con el cantante

Manzanelli envió a los medios sus declaraciones sobre la agresión que recibió en la presentación de la pelea entre Marcos el “Chino” Maidana y Yao Cabrera. También aseguró que en las próximas horas iba a presentar una denuncia en contra del artista.

"Soy Cristian Manzanelli. Estoy con unos nervios tremendos. Mando este vídeo a los medios de comunicación. Hoy en el evento de la pelea de Chino Maidana y Yao Cabrera, L-Gante se enojó por una pregunta que hice, rompió una copa y me la quiso clavar", había dicho, agitado, en audios de WhatsApp.

.

Además, agregó: "Le mandé el vídeo a (Fernando) Burlando. Voy a hacer la denuncia mañana. Me quiso pegar delante de todos, habían 200 personas. Hay filmaciones. No lo podían controlar".

Mientras tanto, L-Gante le contestó a Manzanelli a través de unos videos que subió a Instagram, tras postear una foto que se sacó con Wanda Nara en el Hilton. “Fui de onda ahí, nomás. Cuando me rescato en esa conferencia estaban hablando de mí en vivo y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí”, manifestó mientras de fondo se escuchó un pequeño reclamo de Jamaica, su hija.

L-Gante con Wanda Nara en el evento.

“Ese pedazo de concheto de traje, que tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad... después no saben cómo achicó el chinchulín cuando lo encaré”, arremetió el cumbiero contra Manzanelli.

.

¿Cuándo es la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera?

El Chino Maidana y Yao Cabrebra pelearán el próximo 5 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. La que represetna al doble campeón mundial de peso superligero y wélter de la AMB fue la que confirmó el evento de pugilismo.

Mientras Yao Cabrera se entrenó durante todo el 2021, el Chino Maidana hace lo suyo, no subirse a un ring de manera oficial desde el 13 de septiembre de 2014, cuando enfrentó a Floyd Mayweather. Elboxeador argentino tiene 38 años y cuenta con un registro de 35 victorias (31 por KO) y cinco derrotas.