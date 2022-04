El actor Marcelo Arteaga tiene una historia de vida muy dura, marcada por la enfermedad, las perdidas y la lucha. Desde muy joven se lució en la actuación y participo en varios proyectos televisivos como Floricienta, Alma Pirata, Costumbres Argentinas, entre otras. Poco a poco se fue ganando su espacio, pero de un día para el otro debido abandonar todo para cuidar su salud. A pesar de las adversidades y los malos pronósticos, logró superar todos los problemas. Hoy es parte del éxito de Netflix, Granizo.

Artega nació en la localidad de Toledo, provincia de Córdoba. Desde muy joven le gusto la actuación, por eso estudió arte dramático. Luego de finalizar los estudios, decidió probar suerte a Buenos Aires. En la ciudad realizo varios castings y gracias a sus dotes profesionales, logró obtener pequeños personajes en tiras de Cris Morena y Telefe como Casados con hijos, Casi Ángeles, Montecristo y algunas tiras más.

En 2006 participó en Alma Pirata, la novela juvenil protagonizada por Benjamín Rojas, Luisana Lopilato, Mariano Martínez, Nicolás Vázquez e Isabel Macedo. Además, también tuvo apariciones en Son Amores, Los secretos de Papá y La ley del amor.

Luego de unos años de carrera, cuando tenía 28 años, su salud comenzó a ser una gran preocupación. Debido a algunos dolores corporales que tuvo, fue diagnosticado de esclerosis múltiples. A pesar del mal pronóstico, él no creyó con firmeza que esto fuera real y no dudo en buscar otra respuesta a tan terrible resultado. Durante dos años visito a diez neurólogos distintos con el objetivo de buscar la verdad.

Años después logró saber que había sido un ACV, pero todo ese tiempo le había marcado su vida para siempre. En medio de esta dura enfermedad perdió dos personas muy valiosas en su vida: su pareja y su padre. Debido a todo esto, entró en una depresión muy dolorosa que lo hacía llorar por todo.

En una reciente entrevista con Primicia Ya, Marcelo habló de este terrible momento que paso. "Mi carrera se vio interrumpida cuando tuve un ACV a los 28 años, los médicos me diagnosticaron esclerosis múltiples, y durante dos años vi diez neurólogos hasta que se dieron cuenta de que no era eso y fue un ACV, en el medio de ese tiempo murió mi pareja y mi padre, lo cual fueron tres años que viví sumergido en una nebulosa de dolor y no sabía por quién lloraba, pero me sobrepuse y salí adelante", comentó Arteaga.

A pesar de todo, logró sobreponerse y retomó su carrera. A su vuelta, logró su debut en la pantalla grande en la película "Inseparables" con Óscar Martínez y Rodrigo de la Serna, con la dirección de Marcos Carnevale. En este último tiempo se fue a probar suerte en el exterior. Allí logró destacarse en la serie "Señora Acero", la exitosa novela del medio Telemundo Miami y que se emitió en Netflix.

Hace pocas semanas, se estrenó "Granizo" la película protagonizada por Guillermo Francella. Pese a que las opiniones están divididas en cuanto al nivel del producto final, los números hacen de la producción una de las más vistas en lo que va del año. Ateaga aseguró "Esto de la película Granizo es un gran empujón para mí, con Guillermo pegamos muy buena química, ya habíamos grabado varias veces en Casados con hijos".

Actualmente, Marcelo Arteaga vive en Madrid y está evaluando varias propuestas laborales en Argentina y España.